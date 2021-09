Voitures, vélos, piétons... Comment partager la route en toute sécurité?

Par ailleurs, à l’occasion du déconfinement, la Fondation VINCI Autoroutes publie les résultats d’une enquête inédite réalisée par IPSOS sur les Français et le partage de la route. Vous y apprendrez par exemple que 80% des cyclistes ont déjà eu peur du comportement agressif d’un conducteur motorisé et que 76% des piétons ont déjà été frôlés par un vélo, une trottinette, ou un hoverboard sur les trottoirs. #SurLaRouteAussi, prenez soin de vous et des autres ! Découvrez ici l’enquête sur les Français et le partage de la route.