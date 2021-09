Covid 19 : Découvrez les services accessibles sur nos aires d’autoroute

Vous êtes chauffeur routier ou vous exercez une profession qui vous conduit à emprunter l’autoroute durant l’épidémie de Covid 19 ? Avant votre trajet, pensez à vous renseigner sur les services accessibles sur les aires de services et de repos, et ce malgré les mesures nationales de confinement. Douches, sanitaires, stations de carburant pour les poids lourds… Nous publions et actualisons plusieurs fois par jours ces informations pour rendre vos trajets et vos pauses plus agréables.



Deux fois par jour, à la mi-journée et en début de soirée, nous mettons à votre disposition des « indicateurs de disponibilités des services ». Ces indicateurs recensent quotidiennement les services qui restent accessibles sur nos aires durant cette crise du Covid 19, à savoir :

Les aires de services et de repos ouvertes sur notre réseau

Les douches et les WC accessibles

Les boutiques ouvertes vendant des produits de première nécessité

Les stations-services distribuant du carburant, notamment pour les poids lourds