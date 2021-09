Covid 19 : les initiatives de VINCI Autoroutes pour vous accompagner durant vos trajets

Alors que la France tourne au ralenti et que l’activité est à l’arrêt dans bon nombre de secteurs, vous êtes - chauffeurs routiers, urgentistes, agents d’entretiens, plombiers - les garants du bon fonctionnement de notre pays. C’est pourquoi nous avons mis en place plusieurs initiatives pour tenter de rendre vos trajets un peu moins difficiles.



Vous êtes chauffeur poids-lourd ? Depuis quelques jours, de nombreuses aires de services vous offrent le café à l’heure du petit-déjeuner. C’est le cas sur l’aire de Bidart Est sur l’autoroute A63, sur l’aire de Vidauban Nord sur l’autoroute A8, sur l’aire du Val de Cher sur l’autoroute A85 et sur bien d’autres encore. De quoi vous donner un peu de courage et de baume au cœur pour commencer la journée. Des distributions de repas chauds ont aussi été organisées à l’heure du déjeuner ou du dîner sur l’aire du Reyran sur l’autoroute A8 et sur l’aire de Meillac au nord de Bordeaux sur l’autoroute A10. Des food trucks ont aussi distribué des repas gratuits aux chauffeurs routiers sur l’aire d’Ambrussum nord sur l’autoroute A9 ainsi que sur l’aire de Limours Janvry sur l’autoroute A10. L’opération continue jusqu'à la fin du mois d'avril sur un certain nombre d'aires du réseau VINCI Autoroutes.