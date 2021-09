L’entretien des autoroutes et des aires se poursuit durant l'épidémie du COVID 19

Pendant l’épidémie de Covid 19, nos équipes sont plus que jamais mobilisées pour vous assurer un trajet dans les meilleures conditions. Vous êtes chauffeur routier, personnel soignant ou vous exercez une profession qui vous conduit à emprunter l’autoroute ? Dans ces conditions si particulières, notre priorité est de continuer à vous assurer des déplacements sereins et en toute sécurité. Comment ? En poursuivant nos missions d’entretien de l’autoroute et des aires de services et de repos sur lesquelles vous êtes susceptibles de vous arrêter.

Vous êtes amenés à faire une pause sur l’autoroute durant vos déplacements ? Pensez à consulter l’état d’accessibilité des services de l’ensemble des aires ainsi que les opérations de distribution de repas chauds offerts pour les chauffeurs routiers. Sachez aussi que l’entretien et la propreté des sanitaires et des WC reste notre priorité durant cette épidémie. Plusieurs fois par jour, nos agents autoroutiers et nos partenaires continuent d’assurer le nettoyage de ces espaces pour votre confort. Grâce à des équipements spéciaux (combinaisons, visières, gants jetables) et à des protocoles stricts respectant les consignes sanitaires nationales, nos agents s’assurent quotidiennement de l’état de propreté des douches et des toilettes présentes sur les 453 aires de services et de repos du réseau VINCI Autoroutes.