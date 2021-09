Une cabine de téléconsultation médicale gratuite sur l'aire de St Rambert d'Albon de l'A7

A la demande du Ministère des Transports, la start-up française TESSAN a installé la toute première cabine de téléconsultation médicale sur l'aire de Saint Rambert d'Albon sur l'autoroute A7. Cette cabine, accessible dans les deux sens de l'autoroute A7 via la passerelle piéton, permet aux professionnels de la route, et aux clients qui empruntent l'autoroute, de pouvoir bénéficier d'une consultation médicale à distance gratuite avec un médecin généraliste, en visioconférence.



La cabine de télémédecine est équipée de 7 dispositifs médicaux connectés qui sont pilotés à distance par un médecin, et lui permettent de dépister facilement un état de fièvre, une infection respiratoire ou une fatigue aiguë, qui sont les principaux symptômes du Covid-19.



Les cabines sont équipées de gel hydroalcoolique, de lingettes et de consommables à usage unique afin de garantir la propreté et le respect d'hygiène des dispositifs. Elles sont par ailleurs nettoyées et désinfectées plusieurs fois par jour.