Vos animations d'hiver #BienArriver 2020 reviennent !

Les vacances d’hiver continuent pour la zone B et démarrent tout juste pour la zone A. C’est l’occasion idéale pour profiter d’une pause ludique et pédagogique sur la route de vos vacances. De nouvelles activités vous attendent.

Au programme : curling, piste de luge gonflable, simulateur de ski … tout est réuni pour ravir les amoureux de la montagne !



Découvrez également comment fonctionne un chasse-neige. Nos hommes en jaune vous proposent de visiter un véritable engin de déneigement et vous accueillent également pour vous parler sécurité sur la route et bons réflexes de conduite. Ils vous présenteront tous les gestes de bonne conduite à adopter en hiver. Vous pourrez en profiter pour vivre une expérience immersive à bord d’un engin de déneigement …



Toutes nos équipes vous attendent pour une pause ludique et pédagogique sur nos aires animées !