Vous prenez la route pour les vacances de la Toussaint ? Profitez des animations #BienArriver de votre trajet. A partir du 29 octobre, les terroirs s’invitent en effet sur les aires du réseau VINCI Autoroutes avec « Les Petits Marchés d’ici ». Profitez de votre pause pour découvrir et déguster les produits et spécialités des régions que vous traversez.

Partez à la rencontre des producteurs de la région et faites rimer l’envie de « bien voyager » avec le plaisir de « manger français ». De nombreux producteurs seront présents sur nos aires le week-end du 29 et 30 Octobre 2021. C’est un festival gustatif qui vous sera proposé afin de découvrir le meilleur des territoires ! Au menu, spécialités autour de la noisette et des pruneaux dans le Lot et Garonne, autour du canard et du fromage dans les Pyrénées Atlantique, dégustation de miel, de chocolats … A travers cette démarche, nous souhaitons mettre en avant les produits de saison, tout en valorisant les circuits courts et en soutenant les filières agricoles.