Limours-Janvry : Une aire d'autoroute nouvelle génération aux portes de Paris

Aménagement paysager, bâtiment à l’architecture innovante, large gamme de produits et services, tout est mis en place pour vous offrir une pause de qualité sur l'aire de Limours-Janvry.



Vous souhaitez faire le plein de carburant ou recharger les batteries de votre véhicule électrique ?



Une offre complète vous attend sur l’aire de Limours-Janvry.

Plus besoin d’entrer dans le bâtiment principal de l’aire pour régler votre plein ! Avec ses 12 pompes à essence, l’aire de Limours-Janvry vous garantit un service fluide et rapide grâce au paiement direct sur les pompes.

L’aire est également équipée d’une station de 6 bornes de recharge électrique.



Vous optez pour une pause détente ?



Retrouvez tous les services indispensables à un bon voyage sur l'aire de Limours-Janvry. Installez-vous sur les bancs en extérieur et profitez d’un espace de verdure idéal pour un pique-nique en famille. Rejoignez ensuite les boutiques situées à l’intérieur du bâtiment principal de l’aire et bénéficiez d’une offre de services de qualité :

Des produits régionaux pour découvrir les richesses et les spécialités du terroir ;

Des informations touristiques pour s’informer sur le patrimoine à proximité ;

Des corners de grandes marques pour se faire plaisir ;

Des enseignes de restauration pour un déjeuner sur le pouce ou à table ;