A10 : Des buses renforcées pour une autoroute plus durable et un environnement préservé

Sous la surface des autoroutes se trouvent des ouvrages discrets mais essentiels : les buses hydrauliques. Ces structures permettent l’écoulement de l’eau sous la chaussée, tout en contribuant à la prévention des inondations, à la préservation des milieux naturels et à la continuité écologique.

C’est pourquoi VINCI Autoroutes mène régulièrement des opérations de renforcement de ces buses, afin d’assurer leur bon fonctionnement et prolonger leur durée de vie. En moyenne, 30 opérations sont réalisées chaque décennie sur le réseau Cofiroute, mobilisant des équipes spécialisées durant 10 à 16 semaines. Avant toute intervention, un diagnostic complet est réalisé pour identifier d’éventuelles dégradations. En fonction des besoins, deux méthodes sont principalement utilisées : le renforcement par béton projeté de béton fibré ultra haute performance (BFUP) ou le tubage avec des structures en polyester renforcé de fibres de verre (PRV). Ces techniques permettent de renforcer l’ouvrage tout en limitant l’impact sur le trafic.

La dimension environnementale est intégrée à chaque étape. Ces travaux ont lieu en été, période de plus bas débit des cours d’eau, pour en faciliter la déviation sans nuire aux milieux naturels. De plus, ces opérations peuvent inclure la création de banquettes pour la petite faune. Ces rénovations contribuent à la fiabilité des infrastructures autoroutières et à leur capacité à s’adapter aux enjeux climatiques.