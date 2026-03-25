Visite du Pape Léon XIV en Principauté de Monaco : fort trafic attendu sur l’A8 et l’A500 samedi 28 mars 2026

Une très forte affluence est attendue pour cet événement exceptionnel. Elle pourrait générer des ralentissements significatifs aux abords des accès menant à Monaco, zone déjà fortement sollicitée au quotidien, mais aussi entre Nice et la frontière Italienne plus largement.

Les échangeurs desservant la Principauté pourraient ainsi connaître un fort trafic voire des phases de saturation tout au long de la journée du 28 mars, notamment lors de l’arrivée des fidèles le matin et après les célébrations en fin de journée.

Recommandations de circulation :

Pour les personnes se rendant à la visite apostolique :

VINCI Autoroutes recommande d’emprunter la sortie n°56 / A500 – Tunnel de Monaco, puis la direction du Jardin Exotique / tunnel Albert II. Cet itinéraire permet de rejoindre les parkings situés à l’ouest de la ville, notamment les principaux parkings d’entrée de Monaco (dont le parking des Salines).

Pour les autres déplacements vers Monaco (dont visiteurs du AMWC World Congress) :

Les conducteurs souhaitant rejoindre Monaco, notamment dans le cadre du AMWC World Congress au Grimaldi Forum, sont invités à privilégier la sortie n°58 Monaco Est, puis la RM 6007 en direction de l’échangeur de Saint-Roman. Cet accès dessert l’est de la Principauté et ses principaux axes : boulevard d’Italie, boulevard du Larvotto ou encore avenue Princesse Grace.

De ce fait, VINCI Autoroutes recommande, dans la mesure du possible :

D’éviter le secteur de Monaco samedi 28 mars,

D’opter pour l’itinéraire indiqué le plus adapté à la destination,

De préparer son trajet et s’informer avant tout déplacement via le fil X @A8trafic

De suivre les conditions de circulation en temps réel sur Radio VINCI Autoroutes (107.7).

Les équipes de VINCI Autoroutes seront pleinement mobilisées tout au long de la journée pour accompagner les conducteurs et contribuer à la meilleure fluidité possible, en coordination avec les autorités locales. VINCI Autoroutes met à dispositif complet à disposition pour vous informer en temps réel :