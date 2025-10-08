Sécurité
VINCI Autoroutes au 131e Congrès national des sapeurs-pompiers au Mans
Du 8 au 10 octobre 2025, VINCI Autoroutes participe au Congrès National des Sapeurs-Pompiers de France, sur le circuit des 24 Heures du Mans. Un rendez-vous majeur pour tous les acteurs de la sécurité, notamment lors des interventions sur l’autoroute.
VINCI Autoroutes au Congrès national des sapeurs-pompiers : un engagement commun pour la sécurité des intervenants sur l’autoroute
Le Congrès national des sapeurs-pompiers est bien plus qu’un salon professionnel : c’est un événement grand public qui rassemble chaque année plusieurs dizaines de milliers de visiteurs autour des enjeux de sécurité, de secours et de prévention. Pour cette 131e édition, VINCI Autoroutes investit un stand de 150 m² au sein du village citoyen, sur l’esplanade sud-ouest du circuit des 24 Heures du Mans.
Nous vous attendons nombreux sur notre stand où vous pourrez découvrir :
- Un fourgon de sécurité heurté, alors qu’en moyenne un fourgon d’intervention est heurté chaque semaine sur le réseau VINCI Autoroutes
- Un fourgon équipé de la technologie PatrolCare, primée pour son innovation en sécurité routière.
- Des lunettes 3D pour une immersion dans le quotidien d’un patrouilleur autoroutier
- Des films de sensibilisation, des platines interactives et des panneaux explicatifs sur le corridor de sécurité
- Un espace sieste, des goodies (kits sieste, cahiers de coloriage) et des animations pédagogiques.
La Fondation VINCI Autoroutes, l’École des Métiers de l’Autoroute (EMA) et les équipes d’exploitation seront présentes pour échanger avec le public, présenter leurs actions et sensibiliser aux bons comportements sur l’autoroute.
Pompiers et agents autoroutiers : unis pour la sécurité lors de leurs interventions sur l’autoroute
Pompiers, dépanneurs, agents routiers, ambulanciers… Tous sont exposés aux comportements parfois dangereux et à l’inattention des conducteurs. Depuis le début de l’année, ce sont déjà 35 fourgons d’intervention qui ont été heurtés sur le réseau VINCI Autoroutes. Ces chiffres rappellent l’urgence de respecter le corridor de sécurité, inscrit dans le Code de la route depuis 2018.
Cette règle impose aux automobilistes :
1. De ralentir à l’approche d’un véhicule en intervention.
2. De s’éloigner le plus possible.
3. De changer de voie si cela est possible.
Depuis avril 2025, à l’initiative de VINCI Autoroutes, une nouvelle signalisation réglementaire composée de trois panneaux espacés de 300 mètres et visible sur le réseau vient renforcer cette obligation.
Malgré ces dispositifs, ces règles sont malheureusement loin d’être respectées ! Le dernier baromètre de la conduite responsable publié par la Fondation VINCI Autoroutes révèle que 64 % des conducteurs n’appliquent pas encore systématiquement le corridor de sécurité en cas d’intervention sur autoroute.
Retrouvez toutes les informations pratiques sur le 131e Congrès national des sapeurs-pompiers sur le site de l’événement