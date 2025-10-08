VINCI Autoroutes au 131e Congrès national des sapeurs-pompiers au Mans

Le Congrès national des sapeurs-pompiers est bien plus qu’un salon professionnel : c’est un événement grand public qui rassemble chaque année plusieurs dizaines de milliers de visiteurs autour des enjeux de sécurité, de secours et de prévention. Pour cette 131e édition, VINCI Autoroutes investit un stand de 150 m² au sein du village citoyen, sur l’esplanade sud-ouest du circuit des 24 Heures du Mans.

Nous vous attendons nombreux sur notre stand où vous pourrez découvrir :

, alors qu’en moyenne un fourgon d’intervention est heurté chaque semaine sur le réseau VINCI Autoroutes Un fourgon équipé de la technologie PatrolCare , primée pour son innovation en sécurité routière.

, des platines interactives et des panneaux explicatifs sur le Un espace sieste, des goodies (kits sieste, cahiers de coloriage) et des animations pédagogiques.

La Fondation VINCI Autoroutes, l’École des Métiers de l’Autoroute (EMA) et les équipes d’exploitation seront présentes pour échanger avec le public, présenter leurs actions et sensibiliser aux bons comportements sur l’autoroute.