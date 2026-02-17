Sécurité
Vigilances météo : restrictions de circulation notamment sur l’A11 et l’A62
4 départements restent placés en vigilance rouge pour « crues » par Météo France : la Charente-Maritime, le Maine-et-Loire, la Gironde et le Lot-et-Garonne. Par ailleurs, la vigilance orange crues est maintenue sur 10 départements dont 6 traversés par le réseau VINCI Autoroutes : la Loire-Atlantique, l'Indre-et-Loire, la Vendée, la Sarthe, les Landes et le Tarn-et-Garonne.
Cette situation impacte les conditions de circulation sur plusieurs axes du réseau VINCI Autoroutes, notamment l’A89, l’A837, l’A10, l’A62, l’A87, l’A87N et l’A11 où la circulation peut être rendue difficile aux heures de pointes dans les secteurs de Nantes et d’Angers.
Les équipes de VINCI Autoroutes recommandent aux conducteurs de bien s’informer sur les conditions météorologiques et les conditions de circulation avant tout déplacement dans les secteurs concernés.
Vigilance météo du 17 février 2026
Météo France annonce l’arrivée d’une nouvelle perturbation par l'ouest, ce mardi, entre l’après-midi et la soirée avec des pluies qui vont s'intensifier sur la Bretagne ce soir. Le temps redevient très perturbé sur le pays mercredi et jeudi, sous l’influence de la dépression Pedro. Celle-ci apportera des pluies soutenues et localement orageuses. Les cumuls sur la journée s’annoncent remarquables de la Bretagne au Bassin parisien, avec souvent 15 à 30 mm, voire 40 à 50 mm localement sur la pointe bretonne, dans un contexte de sols saturés.
Point de situation sur le réseau VINCI Autoroutes :
Dans le secteur d’Angers :
En raison des fortes crues en cours dans le secteur d’Angers et à la demande des autorités préfectorales, l’échangeur d’Angers centre (n°15) est partiellement fermé à la circulation. Depuis 17h45, lundi 16 février 2026, les usagers ne peuvent plus emprunter la RD323.
En conséquence, la mesure suivante est en place sur l’autoroute A11 en direction de Nantes :
- Sortie interdite à Angers centre (n°15) pour les poids lourds
Dans le secteur de Nantes :
En raison des fortes crues en cours dans le secteur de Nantes et à la demande des autorités préfectorales, le périphérique Est de Nantes (N844) est fermé pour tous les véhicules depuis le 11 février 2026.
En conséquence, les mesures suivantes sont place sur l’A11 dans le secteur de Nantes :
- Sortie interdite à Porte de Gesvres (n°38) dans les deux sens
Le périphérique de Nantes et l’A11 restent accessibles depuis le diffuseur n°22 (Nantes Périphérique sud) à Carquefou.
Cette situation engendre de fortes perturbations de circulation sur l’autoroute A11, notamment aux heures de pointe, dans les secteurs de Nantes et d’Angers. VINCI Autoroutes recommande aux conducteurs de décaler, dans la mesure possible, leurs déplacements dans ces deux secteurs aux heures de pointe, à savoir entre 7h et 10h le matin, et entre 17h et 20h le soir.
Dans le Sud-Ouest :
Sur l’A62, des mesures de déviation ont été activées à la demande des autorités suite à des inondations sur le réseau secondaire (secteur en vigilance rouge crues) :
- Sortie interdite à l’échangeur de la Réole n°4, pour les poids lourds, en direction de Toulouse et en direction de Bordeaux, depuis le 13/02 à 18h13.
- Sortie interdite à l’échangeur n°8 Valence d’Agen, pour les poids lourds en direction de Toulouse et en direction de Bordeaux, depuis le 13/02 à 20h05.
- Sortie déconseillée à l’échangeur n°3 Langon, pour tous les véhicules, en direction de Toulouse et de Bordeaux, depuis le 14/02 à 11h27.
Impacts des intempéries sur le réseau :
Des travaux d’abatage consécutifs aux chutes d’arbres (aires et bas-côtés nécessitant par endroit la neutralisation de la voie de droite) sont en cours sur certains axes du réseau ASF notamment sur l’A62 (entre Langon et Marmande), sur l’A61 (entre Carcassonne et Narbonne) et sur l’A9 dans le secteur de Narbonne.
Les équipes de VINCI Autoroutes sont mobilisées pour assurer les meilleures conditions de circulation sur son réseau dans ces secteurs. Elles invitent par ailleurs tous les conducteurs à redoubler de vigilance et à ajuster leur conduite à cet épisode météorologique, qui pourrait rendre les conditions de circulation délicates par endroits.