Vigilances météo : restrictions de circulation notamment sur l’A11 et l’A62

Dans le secteur d’Angers :

En raison des fortes crues en cours dans le secteur d’Angers et à la demande des autorités préfectorales, l’échangeur d’Angers centre (n°15) est partiellement fermé à la circulation. Depuis 17h45, lundi 16 février 2026, les usagers ne peuvent plus emprunter la RD323.

En conséquence, la mesure suivante est en place sur l’autoroute A11 en direction de Nantes :

Sortie interdite à Angers centre (n°15) pour les poids lourds

Dans le secteur de Nantes :

En raison des fortes crues en cours dans le secteur de Nantes et à la demande des autorités préfectorales, le périphérique Est de Nantes (N844) est fermé pour tous les véhicules depuis le 11 février 2026.

En conséquence, les mesures suivantes sont place sur l’A11 dans le secteur de Nantes :

Sortie interdite à Porte de Gesvres (n°38) dans les deux sens

Le périphérique de Nantes et l’A11 restent accessibles depuis le diffuseur n°22 (Nantes Périphérique sud) à Carquefou.

Cette situation engendre de fortes perturbations de circulation sur l’autoroute A11, notamment aux heures de pointe, dans les secteurs de Nantes et d’Angers. VINCI Autoroutes recommande aux conducteurs de décaler, dans la mesure possible, leurs déplacements dans ces deux secteurs aux heures de pointe, à savoir entre 7h et 10h le matin, et entre 17h et 20h le soir.

Dans le Sud-Ouest :

Sur l’A62, des mesures de déviation ont été activées à la demande des autorités suite à des inondations sur le réseau secondaire (secteur en vigilance rouge crues) :

Sortie interdite à l’échangeur de la Réole n°4, pour les poids lourds, en direction de Toulouse et en direction de Bordeaux, depuis le 13/02 à 18h13.

Sortie interdite à l’échangeur n°8 Valence d’Agen, pour les poids lourds en direction de Toulouse et en direction de Bordeaux, depuis le 13/02 à 20h05.

Sortie déconseillée à l’échangeur n°3 Langon, pour tous les véhicules, en direction de Toulouse et de Bordeaux, depuis le 14/02 à 11h27.

Impacts des intempéries sur le réseau :

Des travaux d’abatage consécutifs aux chutes d’arbres (aires et bas-côtés nécessitant par endroit la neutralisation de la voie de droite) sont en cours sur certains axes du réseau ASF notamment sur l’A62 (entre Langon et Marmande), sur l’A61 (entre Carcassonne et Narbonne) et sur l’A9 dans le secteur de Narbonne.

Les équipes de VINCI Autoroutes sont mobilisées pour assurer les meilleures conditions de circulation sur son réseau dans ces secteurs. Elles invitent par ailleurs tous les conducteurs à redoubler de vigilance et à ajuster leur conduite à cet épisode météorologique, qui pourrait rendre les conditions de circulation délicates par endroits.