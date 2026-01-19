Vigilance "pluie-inondation" dans 3 départements du Sud : informez-vous avant de prendre la route

Ces départements sont traversés par quatre des autoroutes du réseau VINCI Autoroutes : l’A9, l’A709, l’A75 et l’A61. VINCI Autoroutes recommande aux conducteurs qui devraient emprunter ces axes au cours de la journée de bien s'informer sur les conditions de circulation et de respecter les consignes de sécurité indiquées via les panneaux à messages variables comme sur Radio VINCI Autoroutes (107.7 FM).

VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :