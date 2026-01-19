Sécurité
Vigilance "pluie-inondation" dans 3 départements du Sud : informez-vous avant de prendre la route
Depuis 6h ce lundi 19 janvier 2026, Météo France a ajouté les Pyrénées-Orientales en vigilance orange pluie-inondation à l’Aude, également concernée par une vigilance crues, tandis que l’Hérault passe en vigilance crues uniquement. Les fortes pluies qui ont concerné l'Hérault dimanche se décalent progressivement sur l'Aude puis s'étendent en journée vers les Pyrénées-Orientales. Cet épisode pourrait ainsi concerner les autoroutes A9, A709, A75 et A61 de notre réseau.
Vigilance Orange « Crues et Pluie-Inondation » en cours sur 3 départements
Compte tenu d’un épisode pluvieux persistant, trois départements du bassin méditerranéen sont placés en vigilance orange crues et/ou pluie-inondation. Ainsi, pour le département des Pyrénées-Orientales, en vigilance orange pluie-inondation depuis 6h ce matin, les cumuls attendus sur cette journée de lundi, sont importants, avec de manière générale 80 à 120 mm sur une grande moitié Est, et localement 150 mm, venant s'additionner aux quantités déjà tombées au cours des journées précédentes. Dans la nuit de lundi à mardi les précipitations glissent vers le sud et ainsi qu'en mer.
Renseignez-vous sur vos conditions de circulation avant de prendre la route
Ces départements sont traversés par quatre des autoroutes du réseau VINCI Autoroutes : l’A9, l’A709, l’A75 et l’A61. VINCI Autoroutes recommande aux conducteurs qui devraient emprunter ces axes au cours de la journée de bien s'informer sur les conditions de circulation et de respecter les consignes de sécurité indiquées via les panneaux à messages variables comme sur Radio VINCI Autoroutes (107.7 FM).
VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A9Trafic ; @A61Trafic.