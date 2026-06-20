Vigilance orange canicule : 60 départements désormais concernés par la vague de chaleur

Les équipes de VINCI Autoroutes recommandent aux automobilistes et routiers de bien préparer leur trajet et de le décaler si possible en dehors des heures les plus chaudes de la journée (notamment entre 12h et 16h). Pour celles et ceux qui doivent circuler malgré tout, il est fortement conseillé de :

partir reposé et rester particulièrement vigilant ;

vérifier l’état du véhicule, la chaleur favorisant les pannes liées à la surchauffe ;

s’informer en amont sur les conditions de circulation ;

prévoir de l’eau en quantité suffisante, même pour les trajets courts, notamment en cas de présence d’enfants ou de personnes âgées à bord du véhicule ;

porter des vêtements légers et amples ;

multiplier les pauses régulières pour se détendre, la chaleur ayant des effets sur l’organisme.