Sécurité
Vigilance orange canicule : 60 départements désormais concernés par la vague de chaleur
Météo-France étend sa vigilance orange « canicule » à une grande partie du pays, 60 départements sont désormais concernés. L’alerte pour les nouveaux départements entrera en vigueur à midi, ce samedi 20 juin 2026, alors qu’une vigilance jaune « orages » est également en cours sur plusieurs départements.
60 départements placés en vigilance orange canicule, dont 28 desservis par le réseau VINCI Autoroutes
Sur les 60 départements placés en vigilance orange « canicule » par Météo France, 28 sont desservis par le réseau VINCI Autoroutes :
Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Eure-et-Loir (28), Loiret (45), Yonne (89), Cher (18), Puy-de-Dôme (63), Rhône (69), Sarthe (72), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Vienne (86), Bas-Rhin (67), Corrèze (19), Dordogne (24), Haute-Garonne (31), Isère (38), Loire (42), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Tarn-et-Garonne (82), Pyrénées Atlantiques (64), Landes (40), Gironde (33), Drôme (26), Maine-et-Loire (49) et Deux-Sèvres (79).
Cette vague de chaleur concerne notamment des territoires traversés par les autoroutes A10, A11, A28, Duplex A86, A71, A83, A87, A87N, A19, A89, A711, A7, A7N, A46S, A28, A81, A85, A355, A20, A61, A62, A620, A63, A64, A641, A645, A66, A68, A680, A72.
Des mesures particulières en Ile-de-France
Des mesures particulières sont appliquées en Ile-de-France concernant la mobilité routière :
- La vitesse est abaissée de 20 km/h sur tout le réseau routier et autoroutier.
- La circulation différenciée a été appliquée jusqu’à nouvel ordre sur le périmètre de l’A86 : seuls les véhicules munis de vignettes Crit’Air 0, 1 ou 2 pourront circuler à Paris et en petite couronne.
- Les poids lourds en transit de plus de 3,5 tonnes doivent respecter le contournement par la Francilienne.
Conduire par fortes chaleurs : les recommandations de VINCI Autoroutes
Les équipes de VINCI Autoroutes recommandent aux automobilistes et routiers de bien préparer leur trajet et de le décaler si possible en dehors des heures les plus chaudes de la journée (notamment entre 12h et 16h). Pour celles et ceux qui doivent circuler malgré tout, il est fortement conseillé de :
- partir reposé et rester particulièrement vigilant ;
- vérifier l’état du véhicule, la chaleur favorisant les pannes liées à la surchauffe ;
- s’informer en amont sur les conditions de circulation ;
- prévoir de l’eau en quantité suffisante, même pour les trajets courts, notamment en cas de présence d’enfants ou de personnes âgées à bord du véhicule ;
- porter des vêtements légers et amples ;
- multiplier les pauses régulières pour se détendre, la chaleur ayant des effets sur l’organisme.
Hydratation et confort : les bons réflexes
VINCI Autoroutes rappelle :
- que l’ensemble des aires de services du réseau VINCI Autoroutes (soit tous les 50 km en moyenne) sont équipées de points d’eau potable permettant de se rafraîchir,
- que la climatisation augmente la consommation des véhicules,
- qu’il est essentiel, quoi qu’il en soit, de bien ventiler l’habitacle.