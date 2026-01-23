Sécurité
Vigilance météo orange « neige et verglas » en Isère : VINCI Autoroutes appelle à la plus grande prudence
En plus des départements concernés directement par la tempête INGRID en Bretagne, Météo-France place 3 départements Alpins dont le département de l’Isère (38) en vigilance orange « neige et verglas » à compter de ce vendredi 23 janvier à 18h00. L’événement attendu en fin de journée pourra concerner les autoroutes A7 et A7N avec selon Météo France « un épisode de neige à assez basse altitude sur les départements alpins avec des intensités marquées ». VINCI Autoroutes appelle donc à la plus grande prudence et à s’informer avant chaque déplacement dans le secteur.
3 départements alpins dont l'Isère placés en vigilance orange "neige et verglas"
Météo France rapporte les prévisions suivantes : la tempête INGRID circule au large du Finistère au cours de la journée de vendredi. Elle s'accompagne de cumuls de pluie notables dans un contexte hydrologique délicat, de violentes rafales en particulier sur le littoral sud Bretagne, et d'un état de mer très dégradé sur les littoraux de la façade atlantique. Une atténuation progressive des précipitations et du vent est à prévoir en fin de journée. En fin d'après-midi et début de soirée, une partie des précipitations associées à la tempête Ingrid donne un épisode de neige à assez basse altitude sur les départements alpins avec des intensités marquées.
Conseils pratiques à observer en cas de chute de neige
Le dispositif de viabilité hivernale ne peut être pleinement efficace que si les conducteurs de véhicules légers comme de poids lourds prennent conscience des spécificités de la conduite en hiver et adoptent quatre principes fondamentaux dans leur comportement au volant : l’anticipation, un équipement adapté du véhicule, la prudence et le respect du Code de la route.
À ce titre, depuis le 1er novembre 2021, l’équipement de pneus hiver ou de dispositifs antidérapants amovibles est obligatoire dans certaines régions. Cette obligation est indiquée par une signalétique spécifique annonçant le début et la fin des zones où ce type d’équipement est obligatoire.
Quelques bons réflexes sont autant de facteurs déterminants pour maintenir fluidité et sécurité pour tous :
- Bien préparer son déplacement, en se renseignant sur les conditions de circulation et en équipant son véhicule : utilisation de pneus hiver, présence à bord de tous les équipements utiles en cas de difficultés (couverture chaude, nourriture et eau en quantité suffisante, etc.) et ce, même pour de courts trajets.
- Adapter sa conduite à la météo : respect des distances de sécurité, anticipation des freinages, modération de la vitesse, etc.
- Respecter les consignes de sécurité diffusées : circuler par exemple sur une seule voie si la situation météorologique se dégrade.
Les conducteurs ne doivent par ailleurs en aucun cas dépasser les engins de salage ou de déneigement lorsque ces derniers sont en action (gyrophare bleu allumé) : un seul véhicule en travers peut bloquer durablement la circulation. Il s’agit d’ailleurs d’une infraction au Code de la route, comme le souligne l’Article R414-17 : « Le dépassement des engins de service hivernal en action sur la chaussée est interdit à tout véhicule. Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus. »