Vigilance météo orange « neige et verglas » en Isère : VINCI Autoroutes appelle à la plus grande prudence

Le dispositif de viabilité hivernale ne peut être pleinement efficace que si les conducteurs de véhicules légers comme de poids lourds prennent conscience des spécificités de la conduite en hiver et adoptent quatre principes fondamentaux dans leur comportement au volant : l’anticipation, un équipement adapté du véhicule, la prudence et le respect du Code de la route.

À ce titre, depuis le 1er novembre 2021, l’équipement de pneus hiver ou de dispositifs antidérapants amovibles est obligatoire dans certaines régions. Cette obligation est indiquée par une signalétique spécifique annonçant le début et la fin des zones où ce type d’équipement est obligatoire.

Quelques bons réflexes sont autant de facteurs déterminants pour maintenir fluidité et sécurité pour tous :

Bien préparer son déplacement, en se renseignant sur les conditions de circulation et en équipant son véhicule : utilisation de pneus hiver, présence à bord de tous les équipements utiles en cas de difficultés (couverture chaude, nourriture et eau en quantité suffisante, etc.) et ce, même pour de courts trajets.

Adapter sa conduite à la météo : respect des distances de sécurité, anticipation des freinages, modération de la vitesse, etc.

Respecter les consignes de sécurité diffusées : circuler par exemple sur une seule voie si la situation météorologique se dégrade.

Les conducteurs ne doivent par ailleurs en aucun cas dépasser les engins de salage ou de déneigement lorsque ces derniers sont en action (gyrophare bleu allumé) : un seul véhicule en travers peut bloquer durablement la circulation. Il s’agit d’ailleurs d’une infraction au Code de la route, comme le souligne l’Article R414-17 : « Le dépassement des engins de service hivernal en action sur la chaussée est interdit à tout véhicule. Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus. »