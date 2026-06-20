Vague de chaleur : 35 départements placés en vigilance rouge par Météo France, 45 départements placés en vigilance orange

Météo France évoque « un épisode caniculaire intense sur une grande partie du pays, exceptionnel, allant de la Nouvelle-Aquitaine à l'Ile-de-France, avec de très fortes chaleurs qui s'installent durablement sur le pays. Dans les départements en « rouge », les températures deviennent exceptionnellement élevées, de jour comme de nuit ».

35 départements sont placés en vigilance rouge « canicule » à partir du dimanche 21 juin 2026 à midi :

Pyrénées-Atlantiques (64), Landes (40), Gironde (33), Gers (32), Lot-et-Garonne (47), Dordogne (24), Lot (46), Corrèze (19), Creuse (23), Haute-Vienne (87), Charente (16), Charente-Maritime (17), Deux Sèvres (79), Vienne (86), Cher (18) , Eure-et-Loir (28) , Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41) Loiret (45), Sarthe (72) , tous les départements de l'Ile-de-France, Nièvre (58), Aube (10) Yonne (89), Loire-Atlantique (44) Maine-et-Loire (49) et Vendée (85).

Par ailleurs, la vigilance orange « canicule » est étendue à 16 départements, dont 2 traversés par le réseau VINCI Autoroutes : Hautes-Pyrénées (65) et Ariège (09).

Compte tenu de cette situation exceptionnelle, la quasi-totalité des axes du réseau VINCI Autoroutes sont concernés par ces vigilances rouge ou orange, à l’exception de ceux traversés par les départements suivants, qui restent placés en vigilance jaune « canicule » ou « orages » :

Pyrénées-Orientales (66), Aude (11), Gard (30), Bouches-du-Rhône (13), Vaucluse (84), Var (83), Alpes-Maritimes (06), Alpes-de-Haute-Provence (04) et Hautes-Alpes (05),