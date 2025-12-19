Vacances de Noël 2025 : découvrez nos prévisions de trafic

A l’occasion des vacances de Noël, la circulation devrait être chargée aux abords des grandes agglomérations ainsi que sur les principaux axes du réseau VINCI Autoroutes, dès mercredi 24 décembre. Pour les vacanciers qui circuleront dans le Sud-Ouest, les conditions de circulation pourraient par ailleurs être impactées par le mouvement des agriculteurs. VINCI Autoroutes leur recommande vivement de bien se renseigner avant de partir et de voyager en écoutant Radio VINCI Autoroutes (107.7) pour avoir l’information trafic en temps réel.

