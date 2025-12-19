Sécurité
Vacances de Noël 2025 : découvrez nos prévisions de trafic
Un trafic plus important est attendu dès ce week-end, potentiellement impacté, sur la région Sud-Ouest, par le mouvement des agriculteurs.
Vos conditions de circulation pour les vacances de Noël
A l’occasion des vacances de Noël, la circulation devrait être chargée aux abords des grandes agglomérations ainsi que sur les principaux axes du réseau VINCI Autoroutes, dès mercredi 24 décembre. Pour les vacanciers qui circuleront dans le Sud-Ouest, les conditions de circulation pourraient par ailleurs être impactées par le mouvement des agriculteurs. VINCI Autoroutes leur recommande vivement de bien se renseigner avant de partir et de voyager en écoutant Radio VINCI Autoroutes (107.7) pour avoir l’information trafic en temps réel.
Dans le détail :
- En région parisienne, aux abords de Saint-Arnoult-en-Yvelines, sur l’A10, en direction du centre de la France et de la façade atlantique, le trafic sera soutenu samedi 20, dimanche 21, lundi 22 en journée, et dense mardi 23 et mercredi 24 décembre, avec des pics attendus en fin de matinée. Après Noël, le trafic sera chargé dans les 2 sens de circulation vendredi 26 décembre, samedi 27 décembre et dimanche 28 décembre, avec un pic attendu en fin de matinée en provenance de l’Île-de-France ces jours-là, et un pic en fin d’après-midi à l’approche de la région parisienne. Enfin le lundi 29 décembre, le trafic sera soutenu dans les 2 sens de circulation en journée.
- En vallée du Rhône, sur l’A7, le trafic sera particulièrement dense dans les deux sens de circulation mercredi 24 décembre après-midi, puis de vendredi 26 à dimanche 28 décembre, de 11h à 18h. En direction de Marseille plus particulièrement. En direction de Lyon, il sera plus difficile de circuler vendredi après-midi, puis du samedi 27 au dimanche 28 décembre entre 10h et 18h.
- Sur l’A9, entre Montpellier et Nîmes, le trafic sera particulièrement chargé vendredi 26/12 à la mi-journée et en fin de journée, samedi 27/12 à la mi-journée, le dimanche 28 décembre entre 14h et 17h.
- En région Sud, des perturbations sont à prévoir sur le réseau VINCI Autoroutes, notamment à l’approche et en sortie des grandes agglomérations (Aix-en-Provence, Marseille, Nice, Toulon) sur les autoroutes A8, A50, A52, A51 et A57. Le trafic sera le plus soutenu en fin d’après-midi et début de soirée les vendredis et les dimanches durant toute la période des vacances scolaires.
- Dans le Sud-Ouest, en raison de manifestations en cours depuis le vendredi 12 décembre, le réseau reste très fortement perturbé entre Bordeaux, Bayonne et Toulouse vers les Pyrénées. Des difficultés de circulation pourraient perdurer pour le début et/ou une partie des vacances scolaires. VINCI Autoroutes recommande de bien s’informer avant tout déplacement dans le Sud-Ouest.
Manifestations d'agriculteurs
Suivez l'évolution de la situation sur notre page dédiée aux manifestations agricoles.
Un dispositif d’information trafic renforcé
Comme chaque week-end de fort trafic, VINCI Autoroutes renforce son dispositif d’information trafic – que ce soit sur son site internet ou sur X – afin de permettre à chacun de planifier au mieux son trajet. Les équipes de Radio VINCI Autoroutes multiplieront également les points info trafic sur le 107.7, en lien avec les PC Sécurité et les Centres d’information trafic de Saint-Arnoult-en-Yvelines, Avignon et Cannes.
Des gilets bleus pour vous accompagner lors de votre recharge
En collaboration avec la FFAUVE (Fédération française des associations d’utilisateurs de voitures électriques), Atlante, Avia Volt, Electra, TotalEnergies, Zunder et VINCI Autoroutes déploient, au cours des week-ends des vacances de Noël, un service gratuit de voituriers pour véhicules électriques. Sur 21 aires du réseau VINCI Autoroutes – dont 5 aires de repos proposant une station de recharge électrique - des experts mobilité électrique, reconnaissables notamment à leur gilet bleu (rouge pour les stations TotalEnergies), seront présents à proximité des bornes pour accueillir les conducteurs de véhicules électriques, les tenir informés lorsqu’un point de charge se libère pendant les périodes de pointe, les aider à stationner en toute sécurité et les assister lors de leur recharge.