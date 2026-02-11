Tempête Nils : prudence sur le réseau VINCI Autoroutes

La tempête Nils devrait aborder la façade atlantique en fin de journée, ce mercredi 11 février 2026. Dans cette perspective, Météo France a placé 7 départements en vigilance orange vent, dont la Charente Maritime, la Gironde, les Landes et la Vendée, traversés par le réseau VINCI Autoroutes.

Cet épisode météorologique pourrait ainsi impacter les conditions de circulation sur les autoroutes A10, A62, A63, l’A64, A641, A83, A837, A87 et A89 du réseau.

La Corrèze par ailleurs, traversée par les autoroutes A20 et A89, est toujours en vigilance pluie inondation.

Demain, jeudi 12 février 2026, ce sont 11 départements supplémentaires qui devraient être placés en vigilance orange vent, la tempête progressant vers le Golfe de Gascogne. Les autoroutes A20, A61, A620, A64, A645, A66, A68, A680, A709, A75 et A9 viendront s’ajouter aux axes concernés par la tempête.

Pour consulter la carte vigilance en temps réel, rendez-vous sur le site de Météo France.

VINCI Autoroutes recommande aux conducteurs qui devraient emprunter ces axes aujourd’hui ou demain de bien s'informer sur les conditions de circulation et de respecter les consignes de sécurité indiquées via les panneaux à messages variables comme sur Radio VINCI Autoroutes (107.7 FM).

Le dispositif pour vous informer en temps réel :