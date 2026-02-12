Sécurité
Tempête Nils : les Pyrénées Orientales placées avec l’Aude en vigilance rouge.
Depuis hier soir, la tempête Nils traverse le sud du pays, amenant vents violents et de fortes précipitations. Météo France vient de placer le département des Pyrénées Orientales en vigilance rouge Vents violents.
Les vigilances météo suivantes restent en cours dans plusieurs départements traversés par le réseau VINCI Autoroutes :
- vigilance Rouge Vents violents sur le département de l’Aude et des Pyrénées Orientales et Orange sur le département de l’Hérault ;
- vigilance Rouge Crues sur la Gironde et le Lot-et-Garonne et Orange sur 13 autres départements traversés par le réseau ;
- vigilance Orange Pluie Inondation sur la Corrèze.
Cette situation impacte les conditions de circulation sur le réseau VINCI Autoroutes et plus particulièrement les axes A9, A709, A75, A54 et A61. Des restrictions de circulation, ci-après détaillées, sont mises en place depuis cette nuit sur certaines sections autoroutières : interdictions de circuler pour les poids lourds, limitations de vitesse…
D’autres restrictions complémentaires pourraient être mises en place d’ici la fin de matinée. Les équipes de VINCI Autoroutes recommandent aux conducteurs de l’Aude et des Pyrénées Orientales si possible de reporter leurs déplacements et pour tous ceux qui souhaiteraient prendre la route dans les départements impactés par la tempête, de bien s’informer sur les conditions météorologiques avant tout déplacement dans ces départements. Pleinement mobilisées, elles interviendront par ailleurs au plus vite pour assurer des conditions de circulation optimales et informer en temps réel.
Restrictions de circulation sur le réseau VINCI Autoroutes
Compte tenu de l’intensité de la tempête Nils, qui traverse la France depuis mercredi soir, les autorités ont mis en place les restrictions de circulation suivantes. D’autres restrictions complémentaires pourraient être mises en place d’ici la fin de matinée.
- Coupure de l’A9 en direction de l’Espagne entre Leucate (n°40) et Perpignan nord (n°41) en raison de plusieurs accidents de poids lourd dont un couché sur les voies :
- Sortie obligatoire pour les véhicules légers à Leucate (n°40) ;
- Entrée interdite à tous les véhicules à Leucate (n°40).
- Interdiction de circulation pour les poids lourds supérieurs à 7t5 depuis 4h ce jeudi matin :
- Sur l’A9, en direction de l’Espagne, entre l’échangeur de Remoulins et la frontière espagnole ;
- Sur l’A9, en direction d’Orange, entre la frontière espagnole et la bifurcation A9/A75 ;
- Sur l’A61, entre l’échangeur de Villefranche-de-Lauragais et la bifurcation A61/A9 ;
- Sur l’A54, en direction de Nîmes, entre Nîmes Garons et la bifurcation A54/A9 ;
- Sur l’A75, en direction du Sud, entre Séverac-le-Château, sur le réseau non-concédé, et la bifurcation A75/A9.
- En conséquence, des zones obligatoires de stationnement ont été mises en place dès 4h :
- Sur l’A9, en amont de l’échangeur de Remoulins, en direction de l’Espagne ;
- Sur l’A61, en amont de l’échangeur de Villefranche-de-Lauragais en direction de Narbonne ;
- Sur l’A54, en amont de l’échangeur de Nîmes-Garons en direction de Nîmes ;
- Sur l’A75, en amont de l’échangeur de Séverac-le-Château, sur le réseau non-concédé, en direction de Béziers ;
- Une zone a également été mise en place de l’autre côté de la frontière espagnole.
Abaissement de la limitation de vitesse à 70 km/h et interdiction de dépassement pour les poids lourd supérieurs à 7t5 sur l’ensemble des autoroutes
- depuis minuit dans les départements de l’Ariège, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées et du Tarn-et-Garonne ;
- depuis 4h pour l’Hérault, les Pyrénées-Orientales et le Tarn.
Abaissement de la limitation de vitesse à 60 km/h et interdiction de dépassement pour les poids lourd supérieurs à 7t5 depuis minuit sur l’ensemble du département de l’Aude.
- Abaissement de la limitation de vitesse à 90 km/h pour l’ensemble des véhicules légers sur ces mêmes secteurs.
Les équipes de VINCI Autoroutes sont pleinement mobilisées pour assurer les meilleures conditions de circulation compte tenu de l’événement en cours. Elles recommandent vivement aux conducteurs qui souhaiteraient emprunter les axes autoroutiers impactés par la tempête de décaler leurs déplacements dans la mesure du possible ou de bien s'informer sur les conditions de circulation avant de prendre le volant et de respecter les consignes de sécurité indiquées via les panneaux à messages variables comme sur Radio VINCI Autoroutes (107.7 FM).