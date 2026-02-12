Tempête Nils : les Pyrénées Orientales placées avec l’Aude en vigilance rouge.

Depuis hier soir, la tempête Nils traverse le sud du pays, amenant vents violents et de fortes précipitations. Météo France vient de placer le département des Pyrénées Orientales en vigilance rouge Vents violents.

Les vigilances météo suivantes restent en cours dans plusieurs départements traversés par le réseau VINCI Autoroutes :

vigilance Rouge Vents violents sur le département de l’Aude et des Pyrénées Orientales et Orange sur le département de l’Hérault ;

vigilance Rouge Crues sur la Gironde et le Lot-et-Garonne et Orange sur 13 autres départements traversés par le réseau ;

vigilance Orange Pluie Inondation sur la Corrèze.

Cette situation impacte les conditions de circulation sur le réseau VINCI Autoroutes et plus particulièrement les axes A9, A709, A75, A54 et A61. Des restrictions de circulation, ci-après détaillées, sont mises en place depuis cette nuit sur certaines sections autoroutières : interdictions de circuler pour les poids lourds, limitations de vitesse…

D’autres restrictions complémentaires pourraient être mises en place d’ici la fin de matinée. Les équipes de VINCI Autoroutes recommandent aux conducteurs de l’Aude et des Pyrénées Orientales si possible de reporter leurs déplacements et pour tous ceux qui souhaiteraient prendre la route dans les départements impactés par la tempête, de bien s’informer sur les conditions météorologiques avant tout déplacement dans ces départements. Pleinement mobilisées, elles interviendront par ailleurs au plus vite pour assurer des conditions de circulation optimales et informer en temps réel.