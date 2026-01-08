Tempête Goretti : VINCI Autoroutes appelle à la plus grande prudence

Météo France a placé 28 départements en vigilance météo orange pour vents forts. La tempête Goretti va traverser le pays à partir de jeudi fin de journée et dans la nuit de jeudi à vendredi jusqu'en matinée, avec de très fortes rafales de vent. Plusieurs de ces départements sont traversés par les axes du réseau VINCI Autoroutes : la Charente-Maritime (17), le Cher (18), la Corrèze (19), l’Eure-et-Loir (28), le Loir-et-Cher (41), la Loire-Atlantique (44), le Maine et Loire (49), la Mayenne (53), l’Orne (61), la Sarthe (72), les Yvelines (78), les Deux-Sèvres (79), la Vendée (85), la Vienne (86), l’Essonne (91) et les Hauts-de-Seine (92). Ces évènements météorologiques concernent le réseau VINCI Autoroutes sur les axes A10, A11, A28, A837, A81, A83, A85, A87 et Duplex A86.