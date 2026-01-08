Sécurité
Tempête Goretti : VINCI Autoroutes appelle à la plus grande prudence
Météo France a placé 28 départements en vigilance météo orange pour vents forts. La tempête Goretti va traverser le pays à partir de jeudi fin de journée et dans la nuit de jeudi à vendredi jusqu'en matinée, avec de très fortes rafales de vent. Plusieurs de ces départements sont traversés par les axes du réseau VINCI Autoroutes : la Charente-Maritime (17), le Cher (18), la Corrèze (19), l’Eure-et-Loir (28), le Loir-et-Cher (41), la Loire-Atlantique (44), le Maine et Loire (49), la Mayenne (53), l’Orne (61), la Sarthe (72), les Yvelines (78), les Deux-Sèvres (79), la Vendée (85), la Vienne (86), l’Essonne (91) et les Hauts-de-Seine (92). Ces évènements météorologiques concernent le réseau VINCI Autoroutes sur les axes A10, A11, A28, A837, A81, A83, A85, A87 et Duplex A86.
Plusieurs départements concernés sur un grand quart nord-ouest
En conséquence, VINCI Autoroutes invite les conducteurs routiers et tous les automobilistes à redoubler de vigilance et à bien se renseigner sur les conditions de circulation avant de prendre la route. La réduction de sa vitesse, l’augmentation des distances de sécurité et le maintien ferme du volant sont autant de gestes simples à adopter en cas de conduite sous vent fort.
Restez informés sur vos conditions de circulation :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A10Trafic ; @A11Trafic ; @A81Trafic ; A28Trafic ; @A85Trafic ; @A87Trafic ; @DuplexA86