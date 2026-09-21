Travaux
Semaine du 21 septembre 2026 : bifurcation A19/A6 – Travaux d’entretien d’ouvrages d’art
Du lundi 21 au vendredi 25 septembre 2026, VINCI Autoroutes réalisera des travaux de réfection des enrobés et des joints de chaussée sur trois ouvrages situés sur la commune de Savigny-sur-Clairis, au niveau de la bifurcation A6 / A19, dans la bretelle Orléans vers Sens. Ces opérations visent à maintenir les ouvrages en bon état et à garantir la sécurité des usagers. Pendant toute la durée des travaux, la fermeture des bretelles Orléans vers Lyon, Orléans vers Paris et Orléans vers Sens sera nécessaire. La sortie sera obligatoire à l’échangeur de Savigny-sur-Clairis (n°3).
En quoi consiste l’opération de remplacement des joints de chaussée ?
Placés aux extrémités du tablier, les joints de chaussée permettent d’absorber la dilation du pont. Ils sont soumis au passage des véhicules et leur maintien en bon état est indispensable afin de garantir la sécurité des usagers.
Les différentes étapes de l’intervention :
- dépose des joints de chaussée ;
- remplacement par de nouveaux joints.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Pendant toute la durée des travaux, du lundi 21 septembre, 9h, au vendredi 25 septembre 2026, 12h, au niveau de la bifurcation A19/A6, fermeture des bretelles :
- Orléans vers Lyon
- Orléans vers Paris
- Orléans vers Sens
En conséquence, la sortie sera obligatoire à l’échangeur de Savigny-sur-Clairis (n°3). Les usagers de l’A19 en provenance d’Orléans devront quitter l’autoroute à Savigny-sur-Clairis (n°3) et suivre la D660 jusqu’au giratoire les Dornets afin de rejoindre les directions de Lyon, de Paris ou de Sens à partir de l’échangeur de Courtenay (n°17) sur l’A6.