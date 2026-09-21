Semaine du 21 septembre 2026 : bifurcation A19/A6 – Travaux d’entretien d’ouvrages d’art

Pendant toute la durée des travaux, du lundi 21 septembre, 9h, au vendredi 25 septembre 2026, 12h, au niveau de la bifurcation A19/A6, fermeture des bretelles :

Orléans vers Lyon

Orléans vers Paris

Orléans vers Sens

En conséquence, la sortie sera obligatoire à l’échangeur de Savigny-sur-Clairis (n°3). Les usagers de l’A19 en provenance d’Orléans devront quitter l’autoroute à Savigny-sur-Clairis (n°3) et suivre la D660 jusqu’au giratoire les Dornets afin de rejoindre les directions de Lyon, de Paris ou de Sens à partir de l’échangeur de Courtenay (n°17) sur l’A6.