Semaine du 13 avril 2026 : travaux d’entretien au niveau du contournement nord de Nantes

Les nuits du lundi 13 au vendredi 17 avril et du lundi 20 au vendredi 24 avril, de 20h30 à 5h45 et du lundi 27 au jeudi 30 avril 2026, de 20h30 à 5h du matin : l’autoroute A11 sera fermée dans les 2 sens de circulation entre les échangeurs Vieilleville (n°22) et Porte de Rennes (n°37).

les conducteurs circulant depuis Angers/Paris vers Vannes seront invités à sortir à l’échangeur de Vieilleville (n°22) ;

les conducteurs circulant depuis Vannes vers Angers/Paris seront invités à sortir à l’échangeur Porte Rennes (n°37) ;

les échangeurs de Boisbonne (n°23), de Gachet (n°24), de la Bérangerais (n°25) seront fermés en entrée comme en sortie.



Afin de permettre à chacun de poursuivre leur trajet, les itinéraires de substitution identifiés par des panneaux jaunes « déviation », seront mis en place.