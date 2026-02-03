Sécurité
Premier week-end des vacances scolaires de février 2026 : découvrez nos prévisions de trafic
Pour le premier week-end des vacances scolaires, qui concerne la zone A, le trafic s’annonce plus dense sur les autoroutes du réseau VINCI Autoroutes, et ce dès le vendredi 6 février 2026. Les équipes de VINCI Autoroutes seront mobilisées pour vous accompagner tout au long de votre trajet. Vous prévoyez de prendre la route ? Découvrez nos prévisions trafic.
Vos conditions de circulation pour le premier week-end des vacances de février 2026
En cette période de vacances d’hiver, le trafic devrait se densifier sur le réseau VINCI Autoroutes, avec les principales difficultés attendues sur le pourtour méditerranéen :
Sur l’autoroute A9, le vendredi 6 février de 17h à 18h, entre Nîmes et Montpellier dans les 2 sens de circulation et le samedi 7 février de 10h à 12h vers Nîmes.
- En région Sud, où des perturbations sont à prévoir sur les autoroutes A8, A50, A51, A52 et A57, notamment à l’approche et en sortie des grandes agglomérations (Aix-en-Provence, Marseille, Nice, Toulon), en fin d’après-midi vendredi 6 jusqu’en début de soirée.
Un dispositif d’information renforcé pour vous accompagner
A l’occasion de ces premiers départs en vacances, VINCI Autoroutes renforce son dispositif d’information trafic – que ce soit sur son site internet ou sur X – afin de permettre à chacun de planifier au mieux son trajet. Les équipes de Radio VINCI Autoroutes multiplieront également les points info trafic sur le 107.7, en lien avec les PC Sécurité et les Centres d’information trafic de Saint-Arnoult-en-Yvelines, Avignon et Cannes.
La vidéo de prévisions trafic de Radio VINCI Autoroutes sera diffusée dès mercredi à 16h sur les bornes info trafic présentes sur les principales aires de services et à 18h sur sa chaîne YouTube. Elle sera également relayée sur le site de VINCI Autoroutes et son fil X.
Adoptez les bons réflexes sur la route des vacances en hiver
Alors que le dispositif de viabilité hivernale est activé sur le réseau VINCI Autoroutes, celui-ci ne peut être pleinement efficace que si les conducteurs prennent conscience des spécificités de la conduite l’hiver et adoptent quatre principes fondamentaux dans leur comportement au volant : l’anticipation, l’équipement adapté du véhicule, la prudence et le respect du code de la route.
VINCI Autoroutes recommande ainsi aux automobilistes de bien s’informer avant de prendre la route, tout en adoptant quelques bonnes pratiques pendant leur voyage :
- Vérifier le bon fonctionnement des équipements de son véhicule : les essuie-glaces, l’état et la pression des pneus, les dispositifs d’éclairage, la propreté du pare-brise et des rétroviseurs extérieurs…
- S’informer avant de prendre la route, non seulement sur les conditions de trafic mais également sur les prévisions de Météo France.
- Allonger ses distances de sécurité et adapter sa vitesse, notamment par temps de pluie et de brouillard.
- S’arrêter régulièrement et dès les premiers signes de fatigue afin de refaire le plein de vigilance et d’attention.
- Respecter le corridor de sécurité, règle du code de la route qui impose de s’éloigner à l’approche d’un véhicule d’intervention immobilisé. Cette règle a pour objectif de renforcer la protection et la sécurité des personnels intervenant auprès de conducteurs en détresse.
- Prévoir les équipements spéciaux comme les pneus neige désormais obligatoires du 1er novembre 2025 au 31 mars 2026 dans de nombreux secteurs situés notamment dans les massifs montagneux.