Nuit du 28 avril 2026 : Fermeture de l'A64 entre Tarbes Est et Tournay

La nuit du mardi 28 avril 2026, de 22h à 1h le lendemain, l'autoroute A64 sera fermée entre Tarbes Est (n°13) et Tournay (n°14) pour tous les conducteurs en direction de Bayonne ou de Toulouse. Par conséquent :

Les usagers circulant sur l'A64 en direction de Toulouse seront invités à sortir à Tarbes Est (n°13) pour reprendre l'A64 à l'échangeur de Tournay (n°14). Ils devront suivre l'itinéraire fléché S31.

Les usagers souhaitant rejoindre l'A64 en direction de Toulouse depuis le secteur de Tarbes devront suivre ce même itinéraire fléché S31.

Les usagers circulant sur l'A64 en direction de Bayonne seront invités à sortir à Tournay (n°14) pour reprendre l'A64 à l'échangeur de Tarbes Est (n°13). Ils devront suivre l'itinéraire fléché S32.

Les usagers souhaitant rejoindre l'A64 en direction de Bayonne depuis le secteur de Tournay devront suivre ce même itinéraire fléché S32.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :