Manifestations : perturbations sur l’autoroute A7 au sud de Lyon

Des manifestations sont en cours sur l’A64, l’A62, l’A20 et l’A66 dans les secteurs suivants :

- Haute-Garonne : perturbations sur l’A64 (Saint-Martory n°20), l’A645 (La Croix du Bazert) et l’A62 (Eurocentre n°10.1).

- Hautes-Pyrénées : perturbations sur l’A64 (Tarbes Ouest n°12, Tarbes Est n°13, Capvern n°15, Lannemezan n°16).

- Lot-et-Garonne : perturbations aux échangeurs d’Agen (n°7) et d’Agen Ouest (n°6.1).

- Tarn-et-Garonne : perturbations sur l’A62 (Castelsarrasin n°9, Valence d'Agen n°8) et sur l’A20 (Caussade n°59, Aussonne n°60, ZI Nord n°61 et Les Chaumes n°62).

- Ariège : perturbations sur l’A66 (Pamiers Nord n°3).

- Drôme : perturbations sur l’A7 (Chanas n°12) dans les deux sens de circulation



Ces perturbations sont susceptibles de se prolonger. Aussi, des mesures de déviation « grande maille » sont mises en place dans le Sud-Ouest pour les chauffeurs poids lourd via l’A75 et l’A89 pour assurer la liaison entre la région de Bordeaux et l’arc méditerranéen.

Pour la journée du mardi 23 janvier, les secteurs de Pau (A64), de Bayonne (A64) et de Castelnaudary (A61) risquent d’être également touchés.

Depuis le début de ces événements, les équipes de VINCI Autoroutes sont mobilisées pour assurer la sécurité de l’ensemble des conducteurs. C’est pourquoi il est recommandé de bien s’informer avant tout déplacement. Les équipes des postes de contrôle du trafic sont mobilisées pour fournir en temps réel aux conducteurs toutes les informations sur les conditions de circulation et leur évolution, via les panneaux à message variable, Radio VINCI Autoroutes (107.7) ou les fil X (ex-Twitter) @A64Trafic, @A62Trafic, @A61Trafic, @A20Trafic et @A7Trafic.