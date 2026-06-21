Sécurité
Lundi 22 juin 2026 : 49 départements placés en vigilance rouge canicule, 40 départements en vigilance orange
A partir du lundi 22 juin 2026 à midi, Météo France place 49 départements en vigilance rouge « canicule ». 40 départements sont par ailleurs placés en vigilance orange. La vigilance rouge concerne les départements allant du Bassin parisien au Sud-Ouest, en passant par le centre et l’ensemble de la façade atlantique. Tous les départements traversés par le réseau VINCI Autoroutes sont concernés, à l’exception de ceux situés sur une partie du pourtour méditerranéen et les Alpes du Sud qui restent , pour la plupart, placés en vigilance jaune « canicule » ou « orages ».
La quasi totalité du réseau VINCI Autoroutes concerné par ces vigilances rouge ou orange
Météo France évoque un « épisode caniculaire exceptionnel à l'échelle du pays, d'un niveau de sévérité pouvant se rapprocher de celui d'août 2003 », allant de la Nouvelle-Aquitaine à l'Ile-de-France et s’étendant à la Bretagne avec de très fortes chaleurs qui s'installent durablement sur le pays. Dans les départements en « rouge », les températures deviennent exceptionnellement élevées, de jour comme de nuit ».
49 départements sont placés en vigilance rouge « canicule » à partir du lundi 22 juin 2026 à midi. A la liste des départements déjà placés en vigilance rouge depuis dimanche midi, s’ajoutent les départements suivants traversés par le réseau VINCI Autoroutes :
Mayenne (53), Orne (61), Hautes-Pyrénées (65), Haute-Garonne (31), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82), Puy-de-Dôme (63).
Par ailleurs, la vigilance orange « canicule » est étendue à 9 nouveaux départements dont 4 traversés par le réseau VINCI Autoroutes :
Alpes-Maritimes (06), Bouches-du-Rhône (13), Var (83) et Vaucluse (84).
Compte tenu de cette situation exceptionnelle, la quasi-totalité des axes du réseau VINCI Autoroutes sont concernés par ces vigilances rouge ou orange, à l’exception de ceux traversés par les 5 départements suivants, qui restent placés en vigilance jaune « canicule » ou « orages » :
Pyrénées-Orientales (66), Aude (11), Gard (30), Alpes-de-Haute-Provence (04) et Hautes-Alpes (05).
Des mesures particulières en Ile-de-France
Des mesures particulières sont appliquées en Ile-de-France concernant la mobilité routière :
- La vitesse est abaissée de 20 km/h sur tout le réseau routier et autoroutier.
- La circulation différenciée a été appliquée jusqu’à nouvel ordre sur le périmètre de l’A86 : seuls les véhicules munis de vignettes Crit’Air 0, 1 ou 2 pourront circuler à Paris et en petite couronne.
- Les poids lourds en transit de plus de 3,5 tonnes doivent respecter le contournement par la Francilienne.
Conduire par fortes chaleurs : les recommandations de VINCI Autoroutes
Les équipes de VINCI Autoroutes recommandent aux automobilistes et routiers de bien préparer leur trajet et de le décaler si possible en dehors des périodes les plus chaudes de la journée. Pour celles et ceux qui doivent circuler malgré tout, il est fortement conseillé de :
- Partir reposé et rester particulièrement vigilant
- Vérifier l’état du véhicule, la chaleur favorisant les pannes liées à la surchauffe
- S’informer en amont sur les conditions de circulation
- Prévoir de l’eau en quantité suffisante, même pour les trajets courts, notamment en cas de présence d’enfants ou de personnes âgées à bord du véhicule
- Porter des vêtements légers et amples
- Multiplier les pauses régulières pour se détendre, la chaleur ayant des effets sur l’organisme.
Hydratation et confort : les bons réflexes
VINCI Autoroutes rappelle :
- Que l’ensemble des aires de services du réseau VINCI Autoroutes (soit tous les 50 km en moyenne) sont équipées de points d’eau potable permettant de se rafraîchir
- Que la climatisation augmente la consommation des véhicules
- Qu’il est essentiel, quoi qu’il en soit, de bien ventiler l’habitacle.