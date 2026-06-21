Lundi 22 juin 2026 : 49 départements placés en vigilance rouge canicule, 40 départements en vigilance orange

Météo France évoque un « épisode caniculaire exceptionnel à l'échelle du pays, d'un niveau de sévérité pouvant se rapprocher de celui d'août 2003 », allant de la Nouvelle-Aquitaine à l'Ile-de-France et s’étendant à la Bretagne avec de très fortes chaleurs qui s'installent durablement sur le pays. Dans les départements en « rouge », les températures deviennent exceptionnellement élevées, de jour comme de nuit ».

49 départements sont placés en vigilance rouge « canicule » à partir du lundi 22 juin 2026 à midi. A la liste des départements déjà placés en vigilance rouge depuis dimanche midi, s’ajoutent les départements suivants traversés par le réseau VINCI Autoroutes :

Mayenne (53), Orne (61), Hautes-Pyrénées (65), Haute-Garonne (31), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82), Puy-de-Dôme (63).

Par ailleurs, la vigilance orange « canicule » est étendue à 9 nouveaux départements dont 4 traversés par le réseau VINCI Autoroutes :

Alpes-Maritimes (06), Bouches-du-Rhône (13), Var (83) et Vaucluse (84).

Compte tenu de cette situation exceptionnelle, la quasi-totalité des axes du réseau VINCI Autoroutes sont concernés par ces vigilances rouge ou orange, à l’exception de ceux traversés par les 5 départements suivants, qui restent placés en vigilance jaune « canicule » ou « orages » :

Pyrénées-Orientales (66), Aude (11), Gard (30), Alpes-de-Haute-Provence (04) et Hautes-Alpes (05).