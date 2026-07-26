Incendies en Gironde et dans les Landes - fermeture de la bifurcation A63/A64

Suite à la fermeture de l’autoroute A63 en direction de Bordeaux après la bifurcation A63/A64, qui est effective depuis le dimanche 26 juillet 2026 19h, à la demande des autorités, les bretelles d’entrée des échangeurs suivants seront fermées pour tous les conducteurs en direction de Bordeaux :

Bayonne nord (n°6) ;

Ondres (n°7) ;

Capbreton (n°8) ;

Saint-Geours-de-Maremne (n°9).

Les conducteurs sont invités à suivre les itinéraires de déviation via l’A64 et l’A65 afin de rejoindre l’A62 puis d’emprunter l’A20 vers la région parisienne ou, pour ceux qui remonteraient vers l’Ouest, de reprendre l’A89 au niveau de Brive, jusqu’au nord de Bordeaux.

L'autoroute A63, axe Bordeaux/Biarritz, reste toujours coupée au niveau de Liposthey dans les Landes (secteur de la société concessionnaire Atlandes).

En direction du Nord : sortie obligatoire Liposthey N°17. Suivre Langon pour récupérer l'A62.

En direction du Sud : accès impossible à l'A63 depuis la rocade de Bordeaux, prendre l'A62 Toulouse puis l'A65.

Si vous avez prévu de passer vos vacances dans les Landes ou au nord du bassin d'Arcachon, les autorités vous demandent d’annuler votre séjour. Les autorités appelant à éviter autant que possible le département de la Gironde pour permettre les interventions des sapeurs-pompiers et des forces de l’ordre. De nombreux axes du réseau secondaire sont fermés à la circulation. Des limitations de vitesse sont imposées par les préfectures. Suivez les messages sur les panneaux lumineux.

L’ensemble des équipes de VINCI Autoroutes sont mobilisées afin d’informer et d’accompagner les conducteurs tout au long de leur trajet et ainsi leur permettre de contourner les zones actuellement concernées par les incendies.