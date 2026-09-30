Gard et Hérault : vigilance météo rouge pluie–inondation le 30 septembre 2026

Selon Météo France, cet épisode méditerranéen pluvio-orageux exceptionnel présentera des intensités et des cumuls de pluie remarquables et étendus, prévus d'abord sur les Cévennes puis sur les plaines urbanisées par la suite.

Sur le relief et le Piémont cévenol, les pluies se sont renforcées significativement en cette fin de nuit et vont continuer, se poursuivant jusqu'en fin de matinée puis se décalant ensuite progressivement en plaine. Les intensités seront particulièrement marquées, avec 50 à 80 mm possibles en une heure. Quant aux cumuls sur l'épisode, ils avoisineront eux les 200-250 mm, voire localement 350 mm (secteur Cévennes vganaises/alésiennes, secteur de Ganges).

En plaine, à partir de la fin de matinée, un décalage de l'axe instable vers les plaines devrait s'opérer et ce jusqu'en fin de journée a minima. De fortes intensités, de l'ordre de 60 à 100 mm en une heure, pourront être observées. Sur les zones en vigilance rouge, il existe un fort risque que ces précipitations stationnent plusieurs heures sur le même secteur, et pouvant comprendre les grandes agglomérations.

Plusieurs axes autoroutiers du réseau VINCI Autoroutes traversent les départements concernés. Les autoroutes A7, A8, A9, A50, A51, A52, A520, A501, A54, A75 et A709 du réseau VINCI Autoroutes devraient ainsi être touchées par cet épisode météorologique.