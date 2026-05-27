Fortes chaleurs : la vigilance orange canicule s’étend dans l’ouest de la France

Météo France annonce une intensification de l’épisode de fortes chaleurs avec une extension de la vigilance orange « canicule » pour la journée du mercredi 27 mai, principalement dans l’ouest du pays. Cette situation concerne notamment des territoires traversés par les autoroutes A10, A11, A81, A83, A85, A87 et A837, ainsi que l’A89 et l’A62 dans leur partie girondine.