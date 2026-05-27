Sécurité
Fortes chaleurs : la vigilance orange canicule s’étend dans l’ouest de la France
Météo France annonce une intensification de l’épisode de fortes chaleurs avec une extension de la vigilance orange « canicule » pour la journée du mercredi 27 mai, principalement dans l’ouest du pays. Cette situation concerne notamment des territoires traversés par les autoroutes A10, A11, A81, A83, A85, A87 et A837, ainsi que l’A89 et l’A62 dans leur partie girondine.
De fortes chaleurs attendues sur l'ouest du pays
Selon Météo-France, l'épisode de fortes chaleurs se maintient ce mercredi de la Bretagne aux Pays-de-Loire et s'étend même vers le Poitou-Charentes et la Gironde. Sur les 13 départements placés en vigilance orange « canicule », 7 sont desservis par le réseau VINCI Autoroutes : Mayenne (53), Loire-Atlantique (44), Maine-et Loire (49), Vendée (85), Deux-Sèvres (79), Charente-Maritime (17) et Gironde (33).
Conduire par fortes chaleurs : les recommandations de VINCI Autoroutes
Les équipes VINCI Autoroutes recommandent aux vacanciers de bien se préparer avant le voyage et de décaler si possible leur trajet en dehors des heures les plus chaudes de la journée (notamment entre 12h et 16h). Pour ceux qui devraient circuler malgré tout, il est fortement conseillé de :
- Partir reposé, bien se préparer avant de prendre le volant et d’être très vigilant sur la route.
- Vérifier l’état du véhicule, la chaleur favorisant les pannes liées à la surchauffe du moteur.
- Bien s’informer en amont sur les prévisions de trafic et les conditions de circulation.
- De voyager avec des vêtements amples et légers et d’emporter de l’eau en quantité suffisante, même pour des trajets de courte durée, afin de pallier toute éventualité (bouchons, ralentissements…) et tout particulièrement en cas de présence de personnes âgées ou d’enfants à bord du véhicule.
- La chaleur ayant des effets sur l’organisme, de multiplier les pauses pour se détendre et faire une sieste réparatrice à l’ombre.
Hydratation et confort : les bons réflexes
VINCI Autoroutes rappelle :
- que l’ensemble des aires de services du réseau VINCI Autoroutes (soit tous les 50 km en moyenne) sont équipées de points d’eau potable permettant de se rafraîchir,
- que la climatisation augmente la consommation des véhicules,
- qu’il est essentiel, quoi qu’il en soit, de bien ventiler l’habitacle.
Pour suivre l'évolution de la situation en temps réel, rendez-vous sur le site de Météo France.