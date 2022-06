Episode caniculaire précoce : VINCI Autoroutes appelle les conducteurs à la plus grande vigilance

Selon Météo France, « après un mois de mai avec des températures record, la France va subir une canicule marquée d'une précocité inédite. Demain les températures seront en hausse sur une grande partie du pays. Les seuils de canicule seront atteints sur le Sud-Ouest, les Pays de Loire et la moyenne vallée du Rhône. Les températures maximales seront comprises sur ces régions entre 35 et 40 degrés. Vendredi et samedi ces chaleurs caniculaires pourraient s'étendre sur une partie de la moitié nord de la France ».