Deuxième week-end des vacances d’hiver : découvrez nos prévisions de trafic

En région Sud, où des perturbations sont à prévoir sur les autoroutes A8, A50, A51, A52 et A57, notamment à l’approche et en sortie des grandes agglomérations (Aix-en-Provence, Marseille, Nice, Toulon), en fin d’après-midi vendredi 13 jusqu’en début de soirée.

A noter que le trafic devrait être plus soutenu en cette fin de semaine sur l’A51, en direction de Gap, compte tenu du premier départ de la zone B.