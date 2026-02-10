Sécurité
Deuxième week-end des vacances d’hiver : découvrez nos prévisions de trafic
Ce vendredi ouvrira le deuxième week-end des vacances scolaires d’hiver, qui concernera la majorité des régions françaises (hors Ile-de-France et Occitanie). Par conséquent, le trafic se densifiera sur les autoroutes du réseau VINCI Autoroutes dès vendredi 13 février 2026, notamment autour des grandes agglomérations. Les équipes de VINCI Autoroutes seront mobilis�ées pour vous accompagner via un dispositif d’information trafic renforcé. Pensez à bien vous informer avant de prendre la route !
Vos conditions de circulation pour le 2e week-end des vacances de février 2026
En cette période de vacances d’hiver, le trafic devrait se densifier sur le réseau VINCI Autoroutes, avec les principales difficultés attendues :
Sur les autoroutes A7 et A9, en fin de journée vendredi 13 février vers le sud et en fin de journée dimanche 15 février en direction du nord.
- Sur l’autoroute A10, notamment au nord de Bordeaux en fin de journée vendredi 13 et dimanche 15 février.
- Dans le centre de la France, vendredi 13 février entre la fin d'après-midi et le début de soirée puis samedi 14 février en seconde partie de matinée, un trafic dense est attendu dans le secteur de Vierzon, à hauteur des bifurcations A85/A71 et A71/A20 en direction de Clermont-Ferrand.
En région Sud, où des perturbations sont à prévoir sur les autoroutes A8, A50, A51, A52 et A57, notamment à l’approche et en sortie des grandes agglomérations (Aix-en-Provence, Marseille, Nice, Toulon), en fin d’après-midi vendredi 13 jusqu’en début de soirée.
A noter que le trafic devrait être plus soutenu en cette fin de semaine sur l’A51, en direction de Gap, compte tenu du premier départ de la zone B.
Un dispositif d��’information renforcé pour vous accompagner durant votre trajet
A l’occasion de ces premiers départs en vacances, VINCI Autoroutes renforce son dispositif d’information trafic – que ce soit sur son site internet ou sur X – afin de permettre à chacun de planifier au mieux son trajet. Les équipes de Radio VINCI Autoroutes multiplieront également les points info trafic sur le 107.7, en lien avec les PC Sécurité et les Centres d’information trafic de Saint-Arnoult-en-Yvelines, Avignon et Cannes.
La vidéo de prévisions trafic de Radio VINCI Autoroutes sera diffusée dès mercredi à 16h sur les bornes info trafic présentes sur les principales aires de services et à 18h sur sa chaîne Youtube. Elle sera également relayée sur le site de VINCI Autoroutes et son fil X.
L'hiver, adoptez les bons réflexes
Alors que le dispositif de viabilité hivernale est activé sur le réseau VINCI Autoroutes, celui-ci ne peut être pleinement efficace que si les conducteurs prennent conscience des spécificités de la conduite l’hiver et adoptent quatre principes fondamentaux dans leur comportement au volant : l’anticipation, l’équipement adapté du véhicule, la prudence et le respect du code de la route.
VINCI Autoroutes recommande ainsi aux automobilistes de bien s’informer avant de prendre la route, tout en adoptant quelques bonnes pratiques pendant leur voyage :
- Vérifier le bon fonctionnement des équipements de son véhicule : les essuie-glaces, l’état et la pression des pneus, les dispositifs d’éclairage, la propreté du pare-brise et des rétroviseurs extérieurs…
- S’informer avant de prendre la route, non seulement sur les conditions de trafic mais également sur les prévisions de Météo France.
- Allonger ses distances de sécurité et adapter sa vitesse, notamment par temps de pluie et de brouillard.
- S’arrêter régulièrement et dès les premiers signes de fatigue afin de refaire le plein de vigilance et d’attention.
- Respecter le corridor de sécurité, règle du code de la route qui impose de s’éloigner à l’approche d’un véhicule d’intervention immobilisé. Cette règle a pour objectif de renforcer la protection et la sécurité des personnels intervenant auprès de conducteurs en détresse.
- Prévoir les équipements spéciaux comme les pneus neige désormais obligatoires du 1er novembre 2025 au 31 mars 2026 dans de nombreux secteurs situés notamment dans les massifs montagneux.
Comment vous informer avant de prendre la route ? Découvrez notre dispositif d'information en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7)
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L'application gratuite Ulys pour smartphone : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes et les comptes X par axe