Dernier week-end des vacances scolaires : nos prévisions de circulation

Comme chaque week-end de fort trafic, nous renforçons notre dispositif d’information trafic, que ce soit sur le site internet VINCI Autoroutes ou sur X, afin de vous permettre de planifier au mieux votre trajet. Les équipes de Radio VINCI Autoroutes multiplieront également les points info trafic sur le 107.7, en lien avec les PC Sécurité et les Centres d’information trafic de Saint-Arnoult-en-Yvelines, Avignon et Cannes. La vidéo de prévisions trafic de Radio VINCI Autoroutes sur sa chaîne Youtube, sera relayée sur les bornes info trafic, déployées sur les principales aires de services, ainsi que sur le site et le fil X de VINCI Autoroutes.