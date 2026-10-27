Sécurité
Dernier week-end de la Toussaint : Nos prévisions trafic du 30 octobre au 1er novembre 2026
Pour ce dernier week-end des vacances de la Toussaint, les équipes de VINCI Autoroutes se mobilisent pour vous accompagner et vous permettre de circuler dans les meilleures conditions. Découvrez nos prévisions de circulation du 30 octobre au 1er novembre 2026.
Vos conditions de circulation
A l’occasion du week-end de la Toussaint, qui débutera le vendredi 30 octobre, la circulation devrait être plus particulièrement chargée en fin de journée vendredi et dimanche aux abords des grandes agglomérations ainsi que sur les principaux axes de VINCI Autoroutes, à commencer sur l’A10, notamment dans le secteur de Saint-Arnoult-en-Yvelines, dans la Vallée du Rhône, sur l’A7 ainsi que sur l’A9 à hauteur de Nîmes.
Comme à chaque week-end de trafic important, VINCI Autoroutes renforce son dispositif d’information trafic – que ce soit sur son site internet ou sur X – afin de permettre à chacun de planifier au mieux son trajet. Les équipes de Radio VINCI Autoroutes multiplieront également les points info trafic sur le 107.7, en lien avec les PC Sécurité et les Centres d’information trafic de Saint-Arnoult-en-Yvelines, Avignon et Nice.
La vidéo de prévisions trafic de Radio VINCI Autoroutes sera diffusée dès mercredi 28 octobre sur sa chaîne YouTube, sur les bornes info trafic installées sur les principales aires de services du réseau, et sur le site internet VINCI Autoroutes et les comptes X et Facebook VINCI Autoroutes.
Nos 4 règles d’or sur la route en période automnale
Alors que l’automne s’installe progressivement en France, les équipes de VINCI Autoroutes souhaite rappeler les bons réflexes à avoir en cette période de l’année où les jours raccourcissent et où les conditions météorologiques peuvent changer rapidement.
Respecter le corridor de sécurité
Inscrite au Code de la route depuis 2018, cette règle impose aux conducteurs de se déporter sur la gauche à l’approche d’un véhicule stationné sur la voie de droite ou sur la bande d’arrêt d’urgence. Ce faisant, chacun crée une barrière virtuelle qui protège l’ensemble des intervenants sur l’autoroute : agents autoroutiers, dépanneurs, secours, forces de l’ordre…
Bien voir et être vu
Vérifier le bon fonctionnement des équipements indispensables à la conduite automnale comme les essuie-glaces, les phares (veilleuses, feux de croisement, feux de route…), la propreté du pare-brise et des rétroviseurs extérieurs. Quant aux 2 roues motorisés, il est conseillé de se doter d’accessoires rétroréfléchissants.
Allonger ses distances de sécurité par temps de pluie
Par temps de pluie, la distance de freinage est multipliée par 2. Pour éviter l’aquaplaning en cas de fortes averses, il ne faut pas freiner brusquement mais lever brièvement le pied de l’accélérateur et adapter sa vitesse. Il est également important d’avoir des pneus en bon état et bien gonflés. Par ailleurs, il est recommandé d’allumer ses feux de croisement, et non les feux de brouillard.
Utiliser ses feux de brouillard lorsque la visibilité est réduite
En cas de brouillard, il faut allumer ses feux de brouillard et bien penser à les éteindre quand la visibilité redevient normale. Si la visibilité est réduite à 50 m, la vitesse est limitée à 50 km/h. Il ne faut pas allumer les feux de route, qui ont pour conséquence de créer un « mur blanc » gênant la conduite. Par ailleurs, certaines zones à risque (à proximité des marécages, de plans d'eau ou de rivières, des zones forestières et des vallées...) nécessitent une attention particulière.
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