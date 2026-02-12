Sécurité
Circulation difficile dans l’Aude et les Pyrénées Orientales malgré une amélioration des conditions météorologiques
La tempête Nils balaie le sud du pays ce jeudi avec des vents violents et de fortes précipitations, en particulier sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Météo France annonce la fin de la vigilance rouge pour ces départements qui restent néanmoins placés en vigilance jaune Vent. Les vigilances météo rouge Crues sur la Gironde et le Lot-et-Garonne et orange sur 13 autres départements traversés par le réseau restent en cours. Cette situation impacte les conditions de circulation sur le réseau VINCI Autoroutes et plus particulièrement les axes A9, A709, A75 et A61.
Les restrictions de circulation mises en place depuis la nuit sur certaines sections autoroutières, détaillées ci-après, sont en train d’être levées progressivement par les autorités, notamment la fin progressive du stationnement obligatoire pour les poids lourds sur l’A54, l’A9 et l’A61. La reprise du trafic s’accompagne d’importants bouchons qui mettront du temps à se dissiper en raison de l’afflux de poids lourds et du trafic dense dans ces secteurs.
Par ailleurs, les opérations de sécurisation des abords de l’autoroute A9 et de nettoyage se poursuivent dans l’Aude entre Agde et Narbonne sud, secteur impacté par d’importantes chutes d’arbres en direction de l’Espagne, nécessitant la neutralisation de 2 voies de circulation sur 3. Du côté des Pyrénées Orientales, la circulation a pu reprendre sur une voie en direction de l’Espagne entre Leucate (n°40) et Perpignan nord (n°41). Néanmoins, le trafic reste dense dans ce secteur.
Malgré l’amélioration des conditions météorologiques, les équipes de VINCI Autoroutes recommandent aux conducteurs de l’Aude, de l’Hérault et des Pyrénées Orientales si possible de reporter leurs déplacements et pour tous ceux qui souhaiteraient prendre la route dans les départements impactés par la tempête, de bien s’informer avant tout déplacement dans ces départements. Pleinement mobilisées, elles interviendront par ailleurs au plus vite pour assurer des conditions de circulation optimales et informer en temps réel.
Evolution des restrictions de circulation sur le réseau VINCI Autoroutes
Compte tenu de l’intensité de la tempête Nils, qui a traversé la France ce jeudi, les autorités ont mis en place des restrictions de circulation qui évoluent de la manière suivante :
- Reprise de la circulation sur la voie de droite sur l’A9 en direction de l’Espagne entre Leucate (n°40) et Perpignan nord (n°41).
- Reprise progressive de la circulation pour les poids lourds supérieurs à 7t5 depuis 14h30 :
- Sur l’A9, en direction de l’Espagne, entre l’échangeur de Remoulins et la frontière espagnole ;
- Sur l’A9, en direction d’Orange, entre la frontière espagnole et la bifurcation A9/A75 ;
- Sur l’A61, entre l’échangeur de Villefranche-de-Lauragais et la bifurcation A61/A9 ;
- Sur l’A54, en direction de Nîmes, entre Nîmes Garons et la bifurcation A54/A9 ;
- En conséquence, les zones obligatoires de stationnement qui avaient été mises en place sur l’A9, l’A61 et l’A54 sont progressivement libérées.
- Levée des limitations de vitesse pour les poids lourd et les véhicules légers sur ces mêmes secteurs.
Les équipes de VINCI Autoroutes sont pleinement mobilisées pour assurer les meilleures conditions de circulation compte tenu de l’événement en cours. Elles recommandent vivement aux conducteurs qui souhaiteraient emprunter les axes autoroutiers impactés par la tempête de décaler leurs déplacements dans la mesure du possible ou de bien s'informer sur les conditions de circulation avant de prendre le volant et de respecter les consignes de sécurité indiquées via les panneaux à messages variables comme sur Radio VINCI Autoroutes (107.7 FM).