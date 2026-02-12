Circulation difficile dans l’Aude et les Pyrénées Orientales malgré une amélioration des conditions météorologiques

Les restrictions de circulation mises en place depuis la nuit sur certaines sections autoroutières, détaillées ci-après, sont en train d’être levées progressivement par les autorités, notamment la fin progressive du stationnement obligatoire pour les poids lourds sur l’A54, l’A9 et l’A61. La reprise du trafic s’accompagne d’importants bouchons qui mettront du temps à se dissiper en raison de l’afflux de poids lourds et du trafic dense dans ces secteurs.

Par ailleurs, les opérations de sécurisation des abords de l’autoroute A9 et de nettoyage se poursuivent dans l’Aude entre Agde et Narbonne sud, secteur impacté par d’importantes chutes d’arbres en direction de l’Espagne, nécessitant la neutralisation de 2 voies de circulation sur 3. Du côté des Pyrénées Orientales, la circulation a pu reprendre sur une voie en direction de l’Espagne entre Leucate (n°40) et Perpignan nord (n°41). Néanmoins, le trafic reste dense dans ce secteur.

Malgré l’amélioration des conditions météorologiques, les équipes de VINCI Autoroutes recommandent aux conducteurs de l’Aude, de l’Hérault et des Pyrénées Orientales si possible de reporter leurs déplacements et pour tous ceux qui souhaiteraient prendre la route dans les départements impactés par la tempête, de bien s’informer avant tout déplacement dans ces départements. Pleinement mobilisées, elles interviendront par ailleurs au plus vite pour assurer des conditions de circulation optimales et informer en temps réel.