des pics de trafic sont attendus tout au long du week-end sur l’autoroute A7, notamment entre Orange et Lyon ;

le pourtour méditerranéen et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec notamment les autoroutes A8, A9 et A61, connaîtront une circulation chargée, en particulier autour des grandes agglomérations ;

la circulation en région parisienne et dans le grand ouest se chargera au niveau de l’A10 et de l’A11, à partir de jeudi et tout au long du week-end, avec des pics en après-midi. Le trafic sera encore soutenu lundi 28 août en Ile-de-France dans le sens des retours.



Le large épisode de canicule qui sévit actuellement en France devrait prendre fin à partir de vendredi. Avant le retour de températures plus clémente, nous vous recommandons de bien vous informer sur les conditions de circulation et d’avoir de l’eau avec vous, dans votre véhicule. Des points d’eau sont également disponibles sur l’ensemble des aires de notre réseau et les enseignes commerciales pourront offrir des espaces climatisés pour vous accueillir au cours de vos pauses.



En région parisienne et dans le grand ouest

Le trafic s’annonce dense au départ de Paris sur l’A10 au niveau de la barrière de Saint-Arnoult dès jeudi 24 août, et plus particulièrement vendredi 25 août avec une pointe de trafic dans l’après-midi, de 15h à 19h dans le sens des départs. Il sera également dense le samedi dans les deux sens, et très dense dimanche dans le sens des retours avec un fort pic de trafic entre 15h et 23h. La journée du lundi 28 restera aussi très chargée dans le sens des retours. La région d’Orléans, dans les deux sens de circulation, sera également très chargée tout au long de ce week-end.

Dans les Pays de la Loire, un trafic important est attendu à Angers sur l’A11 en direction de Nantes, dès jeudi 24 août et jusqu’au samedi 26 août, avec une pointe le vendredi en fin d’après-midi de 15h à 21h. Dans le sens des retours, en direction du Mans et de Paris, le trafic au niveau d’Angers sur l’A11 sera aussi très intense dès le vendredi 25 et jusqu’au samedi 26, les pics étant prévus, le vendredi de 12h à 20h, et le samedi entre 11h et 17h.

Le trafic sera chargé sur l’A10, entre Poitiers et Bordeaux, en direction de Bordeaux, le samedi 26 août de 10h à 13h. Dans le sens des retours, vendredi 25 août à partir de 11h. Une circulation intense est prévue le samedi 26 août entre 9h à 18h, et dans une moindre mesure le dimanche 27 août à la mi-journée.



Dans la vallée du Rhône

Sur l’autoroute A7, en direction du sud, le trafic sera important vendredi 25 août entre 14h et 18h, puis le samedi 26 août de 9h à 17h, ainsi que le dimanche 27 août entre 11h et 12h et entre 14h et 17h. Toujours dans la vallée du Rhône, mais en direction du nord, le trafic devrait être soutenu dès mercredi 23 août de 10h à 18h, puis jeudi de 10h à 19h. Une circulation intense est attendue vendredi de 10h à 22h, samedi de 9h à 20h et dimanche de 10h à 20h.



Sur le pourtour méditerranéen

Sur l’autoroute A9, entre Nîmes et Montpellier en direction de l’Espagne, la circulation sera chargée vendredi 25 août de 15h à 19h, puis samedi 26 août de 9h à 16h, avec des pics particulièrement attendus entre 9h à 12h, et dimanche 27 août de 10h à 12h. Dans l’autre sens de circulation, en direction d’Orange, le trafic devrait être dense dès jeudi 24 août de 15h à 18h, puis le vendredi 25 août particulièrement de 14h à 20h, ainsi que le samedi 26 août de 10h à 18h et le dimanche 27 août entre 11h et 12h puis de 14h à 20h.

Dans le sens des retours depuis l’Espagne vers Narbonne, la circulation sera très chargée le samedi entre 10h et 12h.



En Occitanie

Sur l’autoroute A61 entre Toulouse et Narbonne, la circulation sera dense samedi 26 août entre 10h et 15h. Dans le sens des retours, entre Narbonne et Toulouse, un trafic important est attendu samedi 26 août de 10h à 14h et dimanche 27 août de 15h à 19h.



En région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le trafic sera chargé dans les deux sens de circulation notamment aux abords des grandes agglomérations (Toulon, Nice, Marseille et Aix-en-Provence) le samedi 26 août, ainsi que dimanche 27 août en fin d’après-midi.