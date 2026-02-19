Alertes météo en cours au 19 février 2026 : nouveau point de situation sur le réseau VINCI Autoroutes

Dans le secteur d’Angers :

En raison des fortes crues en cours dans le secteur d’Angers en dehors du réseau VINCI Autoroutes, et à la demande des autorités préfectorales, les usagers ne peuvent plus emprunter la RD323 depuis le lundi 16 février 2026 17h45.

En conséquence, la mesure suivante est en place sur l’autoroute A11 en direction de Nantes depuis 13h ce jeudi 19 février :

Sortie interdite à Angers centre (n°15) pour tous les véhicules et ce pour une durée indéterminée.

Dans le secteur de Nantes :

En raison des fortes crues toujours en cours dans le secteur de Nantes et à la demande des autorités préfectorales, le périphérique Est de Nantes (N844) est fermé pour tous les véhicules depuis le 11 février 2026.

En conséquence, la mesure suivante est place sur l’A11 dans le secteur de Nantes :

Sortie interdite à Porte de Gesvres (n°38) dans les deux sens de circulation.

Le périphérique de Nantes et l’A11 restent accessibles depuis le diffuseur n°22 (Nantes Périphérique sud) à Carquefou.

Cette situation engendre de fortes perturbations de circulation sur l’autoroute A11, notamment aux heures de pointe, dans les secteurs de Nantes et d’Angers.

VINCI Autoroutes recommande aux conducteurs de décaler, dans la mesure possible, leurs déplacements dans ces deux secteurs aux heures de pointe, à savoir entre 7h et 10h le matin, et entre 17h et 20h le soir.

En Occitanie :

Par arrêté préfectoral (n°930), des restrictions de circulation sont mises en place sur l’A9 et l’A61 depuis 12h00 pour les départements de l’Aude (11) et des Pyrénées-Orientales (66) jusqu’au 20/02 à 06h00 :

Pour les poids lourds de plus de 7,5T : vitesse limitée à 70km/h et interdiction de dépasser.

Pour les véhicules légers : vitesse limitée à 90km/h.

Sur l’A62, des mesures de déviation ont été activées à la demande des autorités suite à des inondations sur le réseau secondaire (secteur en Vigilance rouge crues) :

Sortie interdite à l’échangeur de la Réole n°4, pour les poids lourds, en direction de Toulouse et en direction de Bordeaux, depuis le 13/02 à 18h13.

Sortie déconseillée à l’échangeur n°3 Langon, pour tous les véhicules, en direction de Toulouse et de Bordeaux, depuis le 14/02 à 11h27.

Sortie déconseillée à l’échangeur n°6 Aiguillon, pour tous les véhicules, en direction de Toulouse et de Bordeaux, du 18/02 à 10h15 au 19/02 à 06h46.

Sortie interdite à l’échangeur n°8 Valence d’Agen, pour les poids lourds en direction de Toulouse et en direction de Bordeaux, du 13/02 à 20h05 au 19/02 à 14h12.

Sur A68 :

Entrée interdite à l’échangeur n°2 Gragnague, pour tous les véhicules, en direction de Toulouse depuis le 17/02 à 08h54.

Impacts des intempéries sur le réseau :

Des travaux d’abattage consécutifs aux chutes d’arbres (aires et bas-côtés nécessitant par endroit la neutralisation de la voie de droite) sont toujours en cours sur certains axes du réseau ASF notamment sur l’A62 (entre Langon et Marmande) et sur l’A61 (entre Carcassonne et Narbonne).

Les équipes de VINCI Autoroutes sont mobilisées pour assurer les meilleures conditions de circulation sur son réseau dans ces secteurs. Elles invitent par ailleurs tous les conducteurs à redoubler de vigilance et à ajuster leur conduite à cet épisode météorologique, qui pourrait rendre les conditions de circulation délicates par endroits.