Alerte orange canicule : des mesures particulières pour les conducteurs en Ile-de-France

Selon Météo-France, l'épisode de fortes chaleurs s’atténue, notamment en Bretagne et en Mayenne. La vigilance orange reste active principalement dans les Pays-de-Loire. Sept départements desservis par le réseau VINCI Autoroutes restent placés en vigilance orange « canicule » : Loire-Atlantique (44), Maine-et Loire (49), Vendée (85), Deux-Sèvres (79), Charente-Maritime (17), Gironde (33) et les Hauts-de-Seine (92).

Des mesures particulières sont appliquées en Ile-de-France concernant la mobilité routière :