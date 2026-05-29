Sécurité
Alerte orange canicule : des mesures particulières pour les conducteurs en Ile-de-France
Selon Météo France, l’épisode de fortes chaleurs s’atténue. La vigilance orange « canicule » est toutefois maintenue dans 12 départements, principalement dans le centre ouest du pays et dans les Hauts-de-Seine. En Ile-de-France, des mesures particulières sont applicables concernant la mobilité routière jusqu’au samedi 30 mai 2026.
Des mesures particulières en Ile-de-France
Selon Météo-France, l'épisode de fortes chaleurs s’atténue, notamment en Bretagne et en Mayenne. La vigilance orange reste active principalement dans les Pays-de-Loire. Sept départements desservis par le réseau VINCI Autoroutes restent placés en vigilance orange « canicule » : Loire-Atlantique (44), Maine-et Loire (49), Vendée (85), Deux-Sèvres (79), Charente-Maritime (17), Gironde (33) et les Hauts-de-Seine (92).
Des mesures particulières sont appliquées en Ile-de-France concernant la mobilité routière :
- La vitesse est abaissée de 20 km/h sur tout le réseau routier et autoroutier.
- La circulation différenciée a été appliquée jusqu’à samedi 30 mai inclus sur le périmètre de l’A86 : seuls les véhicules munis de vignettes Crit’Air 0, 1 ou 2 pourront circuler à Paris et en petite couronne.
- Les poids lourds en transit de plus de 3,5 tonnes doivent respecter le contournement par la Francilienne.
Conduire par fortes chaleurs : les recommandations de VINCI Autoroutes
Les équipes VINCI Autoroutes recommandent aux vacanciers de bien se préparer avant le voyage et de décaler si possible leur trajet en dehors des heures les plus chaudes de la journée (notamment entre 12h et 16h). Pour ceux qui devraient circuler malgré tout, il est fortement conseillé de :
- Partir reposé, bien se préparer avant de prendre le volant et d’être très vigilant sur la route.
- Vérifier l’état du véhicule, la chaleur favorisant les pannes liées à la surchauffe du moteur.
- Bien s’informer en amont sur les prévisions de trafic et les conditions de circulation.
- Voyager avec des vêtements amples et légers et d’emporter de l’eau en quantité suffisante, même pour des trajets de courte durée, afin de pallier toute éventualité (bouchons, ralentissements…) et tout particulièrement en cas de présence de personnes âgées ou d’enfants à bord du véhicule.
- La chaleur ayant des effets sur l’organisme, de multiplier les pauses pour se détendre et faire une sieste réparatrice à l’ombre.
Hydratation et confort : les bons réflexes
VINCI Autoroutes rappelle :
- Que l’ensemble des aires de services du réseau VINCI Autoroutes (soit tous les 50 km en moyenne) sont équipées de points d’eau potable permettant de se rafraîchir.
- Que la climatisation augmente la consommation des véhicules.
- Qu’il est essentiel, quoi qu’il en soit, de bien ventiler l’habitacle.
Pour suivre l'évolution de la situation en temps réel, rendez-vous sur le site de Météo France.