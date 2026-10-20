Sécurité
8 départements en vigilance orange : VINCI Autoroutes appelle à la plus grande prudence
Météo France étend sa vigilance météo orange « orages » et « pluie-inondation » pour la journée du mardi 20 octobre à 8 départements. 5 de ces départements, les Bouchesdu- Rhône (13), le Var (83), le Vaucluse (84), l’Hérault (34) et le Gard (30), sont traversés par le réseau VINCI Autoroutes. Ces vigilances concernent les autoroutes A7, A8, A9, A50, A51, A52, A57, A520, A501, A709, A75 et A54. VINCI Autoroutes recommande aux conducteurs de bien s’informer sur les conditions météorologiques avant tout déplacement dans ces secteurs.
La vigilance pluie, inondation, orage étendue sur le sud est du réseau VINCI Autoroutes
Météo France a placé les Bouches-du-Rhône et le Var en vigilance orange « orages » et « pluie inondation » pour la journée du mardi 20 octobre. Pour les Bouches-du-Rhône, les dégradations sont attendues entre 4h et 13h. Pour le Var, les dégradations sont attendues entre 10h et 16h. Météo France vient également de placer le Vaucluse en vigilance orange « pluie inondation » pour le 20 octobre entre 6h et 13h. Le département de l’Hérault (34) reste placé en vigilance orange pour « orages » et « pluie inondation », jusqu’en début de matinée. Le département du Gard (30) reste placé en vigilance orange pour « orages » et « pluie inondation », jusqu’en milieu de matinée.
Un épisode très actif, la plus grande prudence recommandée
D’après Météo France, l’épisode pluvio-orageux méditerranéen en cours deviendra très actif entre ce lundi apr�ès-midi et mardi matin, touchant essentiellement l'Hérault et le Gard, et plus en marge les départements limitrophes, notamment l'ouest des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, la Lozère et le sud de l'Ardèche, puis se décalant progressivement vers le reste de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur mardi matin.
À partir de la mi-journée, les précipitations devraient s’intensifier et s’accompagner de forts orages, de rafales de vent pouvant atteindre 80 km/h, de chutes de grêle et d’une activité électrique soutenue. Des cumuls de pluie de 60 à 80 mm en moins d’une heure sont localement attendus, tandis que les quantités de pluie pourraient atteindre 100 à 150 mm sur l’ensemble de l’épisode, voire 250 à 350 mm sous les cellules orageuses les plus intenses et persistantes. Mardi matin, la perturbation se décalera progressivement vers l’est, concernant alors plus particulièrement la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’est de la Corse.
Les équipes de VINCI Autoroutes sont mobilisées pour assurer les meilleures conditions de circulation dans les secteurs concernés. Les conditions météorologiques pourraient rendre la conduite délicate par endroits et la plus grande prudence est recommandée aux automobilistes.
VINCI Autoroutes invite tous les conducteurs à redoubler de vigilance et à ajuster leur conduite à cet épisode météorologique, qui pourrait rendre les conditions de circulation délicates par endroits.