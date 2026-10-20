8 départements en vigilance orange : VINCI Autoroutes appelle à la plus grande prudence

D’après Météo France, l’épisode pluvio-orageux méditerranéen en cours deviendra très actif entre ce lundi apr�ès-midi et mardi matin, touchant essentiellement l'Hérault et le Gard, et plus en marge les départements limitrophes, notamment l'ouest des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, la Lozère et le sud de l'Ardèche, puis se décalant progressivement vers le reste de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur mardi matin.

À partir de la mi-journée, les précipitations devraient s’intensifier et s’accompagner de forts orages, de rafales de vent pouvant atteindre 80 km/h, de chutes de grêle et d’une activité électrique soutenue. Des cumuls de pluie de 60 à 80 mm en moins d’une heure sont localement attendus, tandis que les quantités de pluie pourraient atteindre 100 à 150 mm sur l’ensemble de l’épisode, voire 250 à 350 mm sous les cellules orageuses les plus intenses et persistantes. Mardi matin, la perturbation se décalera progressivement vers l’est, concernant alors plus particulièrement la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’est de la Corse.

Les équipes de VINCI Autoroutes sont mobilisées pour assurer les meilleures conditions de circulation dans les secteurs concernés. Les conditions météorologiques pourraient rendre la conduite délicate par endroits et la plus grande prudence est recommandée aux automobilistes.

VINCI Autoroutes invite tous les conducteurs à redoubler de vigilance et à ajuster leur conduite à cet épisode météorologique, qui pourrait rendre les conditions de circulation délicates par endroits.