72 départements placés en vigilance rouge jeudi 25 juin 2026, des risques d’orage importants

Météo France évoque un « épisode caniculaire exceptionnel à l'échelle du pays, d'un niveau de sévérité pouvant se rapprocher de celui d'août 2003 », allant de la Nouvelle-Aquitaine au Nord et s’étendant à la Bretagne avec de très fortes chaleurs qui s'installent durablement sur le pays. Dans les départements en « rouge », les températures demeurent exceptionnellement élevées, de jour comme de nuit.

72 départements sont placés en vigilance rouge « canicule » depuis 6h ce jour, jeudi 22 juin. A la liste des départements déjà placés en vigilance rouge, depuis dimanche midi, s’ajoutent 14 départements du Nord Est.

Par ailleurs, Météo France repasse en niveau orange canicule 11 départements, à partir de jeudi 22h, dont 7 traversés par le réseau VINCI Autoroutes : Loire-Atlantique (44), Vendée (85), Charente-Maritime (17), Gironde (33), Landes (40), Pyrénées-Atlantiques (64), Hautes-Pyrénées (65).

Compte tenu de cette situation exceptionnelle, la quasi-totalité des axes du réseau VINCI Autoroutes sont concernés par ces vigilances rouge ou orange, à l’exception de ceux qui traversent les 9 départements suivants, qui restent placés en vigilance jaune « canicule » ou « orages » : Pyrénées-Orientales (66), Aude (11), Hérault (34), Gard (30), Vaucluse (84), Bouches-du-Rhône (13), Var (83), Alpes-de-Haute-Provence (04) et Hautes-Alpes (05).