Sécurité
72 départements placés en vigilance rouge jeudi 25 juin 2026, des risques d’orage importants
Jeudi 25 juin 2026, Météo France a placé 72 départements en vigilance rouge « canicule ». 14 départements sont par ailleurs placés en vigilance orange. La vigilance rouge concerne les départements allant du Nord au Sud-Ouest, en passant par le centre et l’ensemble de la façade atlantique. Tous les départements traversés par le réseau VINCI Autoroutes sont concernés, à l’exception de ceux situés sur une partie du pourtour méditerranéen et les Alpes du Sud qui restent placés, pour la plupart, en vigilance jaune « canicule » ou « orages ».
72 départements placés en vigilance rouge « canicule »
Météo France évoque un « épisode caniculaire exceptionnel à l'échelle du pays, d'un niveau de sévérité pouvant se rapprocher de celui d'août 2003 », allant de la Nouvelle-Aquitaine au Nord et s’étendant à la Bretagne avec de très fortes chaleurs qui s'installent durablement sur le pays. Dans les départements en « rouge », les températures demeurent exceptionnellement élevées, de jour comme de nuit.
72 départements sont placés en vigilance rouge « canicule » depuis 6h ce jour, jeudi 22 juin. A la liste des départements déjà placés en vigilance rouge, depuis dimanche midi, s’ajoutent 14 départements du Nord Est.
Par ailleurs, Météo France repasse en niveau orange canicule 11 départements, à partir de jeudi 22h, dont 7 traversés par le réseau VINCI Autoroutes : Loire-Atlantique (44), Vendée (85), Charente-Maritime (17), Gironde (33), Landes (40), Pyrénées-Atlantiques (64), Hautes-Pyrénées (65).
Compte tenu de cette situation exceptionnelle, la quasi-totalité des axes du réseau VINCI Autoroutes sont concernés par ces vigilances rouge ou orange, à l’exception de ceux qui traversent les 9 départements suivants, qui restent placés en vigilance jaune « canicule » ou « orages » : Pyrénées-Orientales (66), Aude (11), Hérault (34), Gard (30), Vaucluse (84), Bouches-du-Rhône (13), Var (83), Alpes-de-Haute-Provence (04) et Hautes-Alpes (05).
Evolution dans les prochaines 24 heures : renforcement possible du niveau de la vigilance
Jeudi en fin d'après-midi ainsi qu’en soirée, des orages remonteront sur la façade ouest du pays, parfois forts, accompagnés notamment de grêle et de fortes rafales. En conséquence, des départements traversés par le réseau VINCI Autoroutes passeront en vigilance orange pour le paramètre "orages" en fin d’après-midi ce jeudi : Les Pyrénées-Atlantiques (64), les Landes (40), la Gironde (33), le Lot-et-Garonne (47), la Dordogne (24), les Hautes-Pyrénées (65). Une extension de cette vigilance orange à des départements voisins n'est pas exclue selon l'évolution des prévisions.