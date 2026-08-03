7 départements en vigilance orange "orages", la canicule se poursuit dans le quart Sud-Est

Ce lundi 3 août matin, « une première salve orageuse se met en place actuellement par le Golfe de Gascogne. L'instabilité orageuse sera de plus en plus présente en journée dans une vaste zone allant des Pyrénées au Nord-Est » d’après Météo France. L’institut météorologique place ainsi 7 départements en vigilance orange « orages » à partir de ce jour, 16h dont 6 traversés par le réseau VINCI Autoroutes - la Dordogne, la Corrèze, le Lot, le Tarn-et-Garonne, la Haute Garonne et l’Ariège - et qui devraient concerner les autoroutes A89, A20, A62, A620, A645, A68, A680, A66, A61, A64 et le tunnel de Puymorens. Météo France annonce que des orages seront « ponctuellement violent avec une importante activité électrique, de fortes chutes de grêles, de fortes rafales de vent et de très fortes précipitations (cumuls possiblement supérieurs à 50mm en une à deux heures ». Ce phénomène devrait se terminer dans la nuit de lundi à mardi.

Météo France maintient par ailleurs l’alerte orange « canicule » dans 20 départements : Ain, Alpes-de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Doubs, Drôme, Gard, Isère, Jura, Loire, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Savoie, Var, Vaucluse et Territoire de Belfort. Cela devrait concerner des territoires traversés par le réseau VINCI Autoroutes et notamment les axes : A51, A8, A500, A7, A9, A54, A7, A7N, A72, A89, A46S, A57, A50.