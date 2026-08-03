Sécurité
7 départements en vigilance orange "orages", la canicule se poursuit dans le quart Sud-Est
Ce lundi 3 août, Météo France a placé en vigilance orange « orages » 7 départements du Sud-Ouest de la France à compter de 16h ; dans le même temps, 20 départements sont maintenus en vigilance orange « canicule » dans l’Est et le Sud-Est du Pays, dont le Var, où un incendie est toujours en cours.
Ce lundi 3 août matin, « une première salve orageuse se met en place actuellement par le Golfe de Gascogne. L'instabilité orageuse sera de plus en plus présente en journée dans une vaste zone allant des Pyrénées au Nord-Est » d’après Météo France. L’institut météorologique place ainsi 7 départements en vigilance orange « orages » à partir de ce jour, 16h dont 6 traversés par le réseau VINCI Autoroutes - la Dordogne, la Corrèze, le Lot, le Tarn-et-Garonne, la Haute Garonne et l’Ariège - et qui devraient concerner les autoroutes A89, A20, A62, A620, A645, A68, A680, A66, A61, A64 et le tunnel de Puymorens. Météo France annonce que des orages seront « ponctuellement violent avec une importante activité électrique, de fortes chutes de grêles, de fortes rafales de vent et de très fortes précipitations (cumuls possiblement supérieurs à 50mm en une à deux heures ». Ce phénomène devrait se terminer dans la nuit de lundi à mardi.
Météo France maintient par ailleurs l’alerte orange « canicule » dans 20 départements : Ain, Alpes-de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Doubs, Drôme, Gard, Isère, Jura, Loire, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Savoie, Var, Vaucluse et Territoire de Belfort. Cela devrait concerner des territoires traversés par le réseau VINCI Autoroutes et notamment les axes : A51, A8, A500, A7, A9, A54, A7, A7N, A72, A89, A46S, A57, A50.
VINCI Autoroutes renouvelle ses conseils de prudence
Les équipes de VINCI Autoroutes restent mobilisées aux côtés des conducteurs et leur recommandent de bien préparer leur trajet, de s’informer sur les conditions de circulation et de privilégier les heures les moins chaudes pour les déplacements (tôt le matin ou en soirée) lorsque cela est possible.
Pour celles et ceux qui prendront la route malgré tout, il est fortement conseillé de :
- Vérifier l’état de votre véhicule avant de prendre la route : niveau de liquide de refroidissement, état des pneus (la chaleur augmente le risque d’éclatement), fonctionnement de la climatisation, niveau d’huile moteur ;
- Partir reposé et rester particulièrement vigilant : une sieste de 15 à 20 minutes est vivement recommandée à la pause méridienne ;
- Porter des vêtements amples, légers et de couleur claire pour limiter la sensation de chaleur ;
- Prendre de quoi protéger les passagers du soleil : des pare-soleil à fixer sur les vitres arrière et latérales de votre véhicule permettent de réduire la luminosité et la température dans l’habitacle ;
- Multiplier les pauses régulières pour se détendre, la chaleur ayant des effets sur l’organisme. Il est conseillé de s’arrêter sur une aire dès les premiers signes de fatigue ou a minima toutes les deux heures. Si nécessaire, une courte sieste permettra de reprendre le volant reposé ;
- Hydratation et confort : les bons réflexes
- Emporter de l’eau en quantité suffisante, en fonction du nombre de passagers et de la durée du trajet ;
- Une glacière ou un sac isotherme peut également être utile pour conserver les boissons au frais ;
- Vous pouvez aussi prévoir des brumisateurs ou des lingettes rafraîchissantes, particulièrement appréciés lors des trajets longs.
- Des points d’eau sont disponibles sur l’ensemble des aires de services du réseau VINCI Autoroutes (soit tous les 50 km en moyenne) et les enseignes commerciales offrent des espaces climatisés pour accueillir les conducteurs au cours de leurs pauses.