Sécurité
5 janvier 2026 : 26 départements en vigilance orange neige-verglas
26 départements sont actuellement placés en alerte vigilance orange par Météo France, et des restrictions de circulation pour les poids lourds sont appliquées dans certains secteurs. Les évènements météo concernent le réseau VINCI Autoroutes sur les A10, A11, A28, A837, A81, A83, A85, A87 et Duplex A86.
VINCI Autoroutes appelle à la plus grande vigilance et recommande aux conducteurs de bien s’informer sur les conditions météorologiques avant tout déplacement dans ces régions.
Météo France place 26 départements en vigilance orange "neige/verglas" aujourd’hui et demain dont 11 sont desservis par le réseau VINCI Autoroutes : la Mayenne, la Sarthe, l’Orne, l’Eure-et-Loir, les Yvelines, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, Maine-et-Loire, Loire-Atlantique, les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime. Les axes autoroutiers concernés sont A10, A11, A28, A837, A81, A83, A85, A87 et Duplex A86.
Suite à ces prévisions, les autorités préfectorales ont pris des mesures de restriction de circulation pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur les axes A10,A11,A81,A28,A83, A85 et A87. En liaison avec les autorités, les équipes de VINCI Autoroutes restent mobilisées pour assurer les meilleures conditions de circulation dans les secteurs concernés.
Conditions de circulation
- Un arrêté zonal déclare l’interdiction de circulation des poids-lourds de plus de 7,5 tonnes (PTAC) sur les routes et autoroutes des départements de l’Ouest. Les départements concernés desservis par le réseau VINCI Autoroutes sont les suivants, avec les axes autoroutiers associés :
- Depuis 13h00 : l’Eure-et-Loir, la Mayenne, l’Orne et la Sarthe (A11-A10-A81-A28)
- A partir de 16h00 : Loire-Atlantique (A11-A85-A87-A83)
- A partir de 18h: le Maine-et-Loire et la Vendée (A11-A85-A87-A83)
- Un arrêté zonal déclare l’interdiction de circulation des poids lourds de plus de 3,5 tonnes (PTAC) sur les routes et autoroutes des départements d’Ile-de-France. Les départements concernés desservis par le réseau VINCI Autoroutes sont les suivants, avec les axes autoroutiers associés :
- Depuis 14h00 : l’Essonne, les Yvelines et les Hauts-de Seine (A11-A10–Duplex A86)
- En Ile-de-France, la vitesse est limitée à 80km/h pour tous les véhicules sur l’ensemble des routes nationales et autoroutes.
Par ailleurs, d’autres mesures de restriction de circulation des poids-lourds pourraient être prises par les autorités. VINCI Autoroutes recommande de bien s’informer avant tout déplacement sur ces secteurs, notamment les professionnels des transports.
Mobilisation des équipes
Depuis ce matin, les équipes de VINCI Autoroutes sont mobilisées face aux intempéries pour assurer les meilleures conditions de circulation dans les secteurs concernés. Les conditions météorologiques rendent les conditions de conduite délicates : dans plusieurs secteurs, des engins de déneigement sont en action, il est rappelé aux conducteurs de ne pas les dépasser et de respecter les distances de sécurité.
Conseils pratiques à observer en cas de chute de neige
Le dispositif de viabilité hivernale ne peut être pleinement efficace que si les conducteurs de véhicules légers comme de poids lourds prennent conscience des spécificités de la conduite en hiver et adoptent quatre principes fondamentaux dans leur comportement au volant : l’anticipation, un équipement adapté du véhicule, la prudence et le respect du Code de la route.
À ce titre, depuis le 1er novembre 2021, l’équipement de pneus hiver ou de dispositifs antidérapants amovibles est obligatoire dans certaines régions. Cette obligation est indiquée par une signalétique spécifique annonçant le début et la fin des zones où ce type d’équipement est obligatoire.
Quelques bons réflexes sont autant de facteurs déterminants pour maintenir fluidité et sécurité pour tous :
- Bien préparer son déplacement, en se renseignant sur les conditions de circulation et en équipant son véhicule : utilisation de pneus hiver, présence à bord de tous les équipements utiles en cas de difficultés (couverture chaude, nourriture et eau en quantité suffisante, etc.) et ce, même pour de courts trajets ;
- Adapter sa conduite à la météo : respect des distances de sécurité, anticipation des freinages, modération de la vitesse, etc. ;
- Respecter les consignes de sécurité diffusées : circuler par exemple sur une seule voie si la situation météorologique se dégrade.
Les conducteurs ne doivent par ailleurs en aucun cas dépasser les engins de salage ou de déneigement lorsque ces derniers sont en action (gyrophare bleu allumé) : un seul véhicule en travers peut bloquer durablement la circulation. Il s’agit d’ailleurs d’une infraction au Code de la route, comme le souligne l�’Article R414-17 : « Le dépassement des engins de service hivernal en action sur la chaussée est interdit à tout véhicule. Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus. »