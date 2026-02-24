Sécurité
4e week-end des vacances scolaires d’hiver : les prévisions de trafic sur le réseau VINCI Autoroutes
Ce vendredi ouvrira le 4e week-end des vacances scolaires d’hiver, qui concernera la zone B (Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes et Strasbourg), la zone C (Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles) ainsi que la Corse. Le trafic se densifiera sur les autoroutes du réseau VINCI Autoroutes dès le vendredi 27 février 2026. Découvrez nos prévisions et informez-vous avant de prendre la route !
Vos conditions de circulation pour le 4e week-end des vacances de février 2026
En cette période de vacances d’hiver, le trafic devrait se densifier sur le réseau VINCI Autoroutes, avec les principales difficultés attendues :
- Sur l’autoroute A7, en direction du sud, le trafic sera dense vendredi 27 février et dimanche 1er mars après-midi. En direction du nord, les pics de trafic sont attendus le vendredi 27 février de 15h à 17h ; puis durant le weekend, de 11h à 13h samedi 28 février et dimanche 1er mars à 18h.
- Sur l’autoroute A9, en direction du nord, le trafic sera soutenu vendredi 27 février de 14h à 18h, samedi de 10h à 12h puis dimanche de 15h à 18h.
- En région parisienne, dans le secteur de Saint-Arnoult-en-Yvelines sur l’autoroute A10, le trafic sera relativement soutenu en direction de la province le vendredi 27 février 2026 en fin d’après-midi, ainsi que le samedi 28 février 2026 en fin de matinée.
- Dans le centre de la France, un trafic dense est attendu dans le secteur de Vierzon, à hauteur des bifurcations A71/A20 et A85/A71 en direction de Paris, samedi 28 février, entre midi et la fin d’aprèsmidi, ainsi que dimanche 1er mars après-midi.
- En région Sud, où des perturbations sont à prévoir sur les autoroutes A8, A50, A51, A52 et A57, notamment à l’approche et en sortie des grandes agglomérations (Aix-en-Provence, Marseille, Nice, Toulon) en fin d’après-midi vendredi et jusqu’en début de soirée. A noter que le trafic devrait être plus soutenu en ce dernier weekend des vacances de la zone B, sur l’A51 en direction de Gap.
Un dispositif d’information renforcé pour accompagner les vacanciers
A l’occasion de ces départs en vacances, VINCI Autoroutes renforce son dispositif d’information trafic – que ce soit sur son site internet ou sur X – afin de permettre à chacun de planifier au mieux son trajet. Les équipes de Radio VINCI Autoroutes multiplieront également les points info trafic sur le 107.7, en lien avec les PC Sécurité et les Centres d’information trafic de Saint-Arnoult-en-Yvelines, Avignon et Nice.
La vidéo de prévisions trafic de Radio VINCI Autoroutes sera diffusée dès mercredi à 16h sur les bornes info trafic présentes sur les principales aires de services et à 18h sur sa chaîne Youtube. Elle sera également relayée sur le site de VINCI Autoroutes et son fil X.
Découvrez les réflexes de la conduite hivernale
Alors que le dispositif de viabilité hivernale est déployé sur l’ensemble du réseau VINCI Autoroutes, son efficacité repose également sur la vigilance des conducteurs. Prendre en compte les spécificités de la conduite en hiver et adopter quatre principes essentiels : l’anticipation, un équipement adapté, la prudence et le respect du code de la route, sont indispensables pour circuler en toute sécurité.
VINCI Autoroutes recommande ainsi aux automobilistes de bien s’informer avant de prendre la route, tout en adoptant quelques bonnes pratiques pendant leur voyage :
- Vérifier le bon fonctionnement des équipements de son véhicule : les essuie-glaces, l’état et la pression des pneus, les dispositifs d’éclairage, la propreté du pare-brise et des rétroviseurs extérieurs…
- S’informer avant de prendre la route, non seulement sur les conditions de trafic mais également sur les prévisions de Météo France ;
- Allonger ses distances de sécurité et adapter sa vitesse, notamment par temps de pluie et de brouillard.
- S’arrêter régulièrement et dès les premiers signes de fatigue afin de refaire le plein de vigilance et d’attention.
- Respecter le corridor de sécurité, règle du code de la route qui impose de s’éloigner à l’approche d’un véhicule d’intervention immobilisé. Cette règle a pour objectif de renforcer la protection et la sécurité des personnels intervenant auprès de conducteurs en détresse.
- Prévoir les équipements spéciaux comme les pneus neige désormais obligatoires du 1er novembre 2025 au 31 mars 2026 dans de nombreux secteurs situés notamment dans les massifs montagneux.
VINCI Autoroutes met à disposition un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7)
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’Application gratuite Ulys pour smartphone : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes et les fils par axes