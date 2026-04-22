Sécurité
4e week-end des vacances de printemps : un trafic dense attendu sur le réseau VINCI Autoroutes
Le prochain week-end marque le 4e week-end de chassé-croisé des vacances de printemps. Un trafic dense à très dense est attendu sur plusieurs grands axes du réseau VINCI Autoroutes, notamment dans la vallée du Rhône sur l’A7, sur le pourtour méditerranéen sur l’A9 et au sud de Paris. Les zones les plus concernées incluent les secteurs de Montélimar, Valence, ainsi que Nîmes et Gallargues.
Vos conditions de circulation pour le 4e week-end des vacances de printemps
Ce week-end, la zone B termine les vacances de printemps. Le trafic devrait se densifier sur le réseau VINCI Autoroutes, dès vendredi, les principales difficultés étant attendues dans les secteurs suivants :
- En région parisienne et en direction de la Bretagne, la façade Atlantique et le centre de la France, sur les autoroutes A10, A11 et A71, le trafic sera dense dans le sens des départs dans le secteur de Saint- Arnoult-en-Yvelines le vendredi 24 avril, dès la mi-journée et jusqu’en début de soirée. Il sera aussi important le samedi 25 avril, du début de matinée au début d’après-midi. Le trafic sera également important aux abords des grandes métropoles, comme Bordeaux, Angers, Nantes, Orléans et Tours ce vendredi 24 avril de la fin d’après-midi jusqu’en début de soirée.
- Dans la vallée du Rhône, entre Valence et Montélimar, en direction du Sud, la circulation sera très soutenue dès vendredi 24 avril entre 14h et 20h. Samedi 25 avril et dimanche 26 avril, la circulation sera intense aux alentours de 11h et jusqu’à 17h. En direction de Lyon, les difficultés devraient se concentrer le vendredi 24 avril, en fin de journée. Le samedi 25 avril, la circulation sera chargée entre 10h et 12h ainsi que le dimanche 26 avril entre 16h et 19h.
- Sur l’A9, en direction de la frontière espagnole, une circulation dense est attendue entre Nîmes et Gallargues le vendredi 24 avril de 15h à. La circulation sera également très dense le samedi 25 avril entre 9h et 16h. Un pic de densité de trafic est également attendu le dimanche 26 avril entre 11h et 13h. En direction du Nord, les plages horaires à éviter se situent essentiellement le dimanche 26 avril, entre 17h et 19h.
- Sur l’A61, entre Narbonne et Carcassonne, quelques difficultés sont attendues dimanche 26 avril, entre 17h et 19h.
- En région Sud, des perturbations sont à prévoir sur les autoroutes A8, A50, A51 et A57, notamment à l’approche et en sortie des grandes agglomérations (Aix-en-Provence, Marseille, Nice, Toulon) vendredi 24 avril puis le dimanche 26 avril, entre 17h et 20h.
Un dispositif d’information renforcé pour vous accompagner
A l’occasion de ce 4e week-end de vacances, VINCI Autoroutes renforce son dispositif d’information trafic – que ce soit sur son site internet ou sur X – afin de permettre à chacun de planifier au mieux son trajet. La vidéo de prévisions trafic de Radio VINCI Autoroutes sera diffusée dès mercredi 22 avril à 16h sur les bornes info trafic présentes sur les principales aires de services. Elle sera relayée sur la chaîne Youtube de Radio VINCI Autoroutes ainsi que sur le site de VINCI Autoroutes et son fil X dès 18h. Les équipes de Radio VINCI Autoroutes multiplieront par ailleurs les points info trafic sur le 107.7, en lien avec les PC Sécurité et les Centres d’information trafic de Saint-Arnoult-en-Yvelines, Avignon et Nice.
Sur la route des départs comme sur celle des retours, adoptez l’écoconduite !
Même si elle progresse, l’écoconduite reste une pratique trop peu adoptée : selon une enquête menée en 2025 par Ipsos pour la Fondation VINCI Autoroutes, près d’1 conducteur sur 3 ne sait pas comment la pratiquer… Pourtant, dès l’adoption d’au moins un geste d’écoconduite, et de façon encore plus nette lorsqu’on en applique plusieurs, les bénéfices sont là : une conduite plus apaisée, des économies de carburant et une réduction des dépenses d'entretien.
Quelques conseils simples pour conduire « éco-sensé » :
- Anticiper et adopter une conduite souple
- Adapter sa vitesse
- Entretenir régulièrement son véhicule
- Éviter les surcharges inutiles.