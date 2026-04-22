4e week-end des vacances de printemps : un trafic dense attendu sur le réseau VINCI Autoroutes

A l’occasion de ce 4e week-end de vacances, VINCI Autoroutes renforce son dispositif d’information trafic – que ce soit sur son site internet ou sur X – afin de permettre à chacun de planifier au mieux son trajet. La vidéo de prévisions trafic de Radio VINCI Autoroutes sera diffusée dès mercredi 22 avril à 16h sur les bornes info trafic présentes sur les principales aires de services. Elle sera relayée sur la chaîne Youtube de Radio VINCI Autoroutes ainsi que sur le site de VINCI Autoroutes et son fil X dès 18h. Les équipes de Radio VINCI Autoroutes multiplieront par ailleurs les points info trafic sur le 107.7, en lien avec les PC Sécurité et les Centres d’information trafic de Saint-Arnoult-en-Yvelines, Avignon et Nice.