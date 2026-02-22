3 départements maintenus en vigilance rouge « crues » : quels impacts sur le réseau VINCI Autoroutes ?

Selon Météo France, des averses sont possibles dans les prochaines heures sur les départements de la Mayenne, de l’Orne de la Sarthe et sur le Bassin parisien.

Les autorités évoquent une « lente stabilisation des crues » dans la partie Ouest de la France.

Dans le Maine-et-Loire, les pics des crues ont été "atteints en fin de nuit et au cours de la matinée" dimanche, et "la décrue débute lentement lors des prochaines 24 heures". A Angers, "une décrue est attendue dans les prochains jours, de l’ordre de 20 cm par 24 heures ».

En Charente-Maritime, à Saintes, « la Charente s’élève toujours à 6,53 mètres et devrait rester proche de ce niveau toute la journée », selon Vigicrues.

Une "lente décrue" est "amorcée" dans le Lot-et-Garonne selon Vigicrues, et « la décrue se poursuit lentement en Gironde », selon les autorités.

Sur le réseau VINCI Autoroutes, la situation reste inchangée dans le secteur d’Angers :

En raison des fortes crues en cours dans le secteur d’Angers en dehors du réseau VINCI Autoroutes, et à la demande des autorités préfectorales, les usagers ne peuvent plus emprunter la RD323 depuis le lundi 16 février 2026 17h45.

En conséquence, la mesure suivante est en place sur l’autoroute A11 en direction de Nantes depuis 13h le jeudi 19 février 2026 :

Sortie interdite à Angers centre (n°15) pour tous les véhicules.

A la demande des autorités, des mesures de sorties déconseillées ont également été activées (dans les 2 sens de circulation) au niveau des échangeurs n° 21 (Ponts de Cé) et n° 22 (Brissac-Quincé) de l'A87N depuis le 18 février 2026 à 20h.

Dans le secteur de Nantes :

En raison des fortes crues toujours en cours dans le secteur de Nantes et à la demande des autorités préfectorales, le périphérique Est de Nantes (N844) est fermé pour tous les véhicules depuis le 11 février 2026.

En conséquence, la mesure suivante est place sur l’A11 dans le secteur de Nantes :

Sortie interdite à Porte de Gesvres (n°38) dans les deux sens de circulation.

Le périphérique de Nantes et l’A11 restent accessibles depuis le diffuseur n°22 (Nantes Périphérique sud) à Carquefou.

Cette situation est toujours susceptible d’engendrer de fortes perturbations de circulation sur les autoroutes A11 et A87N, notamment aux heures de pointe, dans les secteurs d’Angers et de Nantes.

VINCI Autoroutes recommande aux conducteurs de décaler, dans la mesure possible, leurs déplacements dans ces secteurs aux heures de pointe, à savoir entre 7h et 10h le matin, et entre 17h et 20h le soir.

Impacts des intempéries sur le réseau :

Des travaux d’abattage consécutifs aux chutes d’arbres (aires et bas-côtés nécessitant par endroit la neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence) sont toujours en cours sur certains axes du réseau ASF notamment sur l’A9 (entre Béziers et Perpignan) et sur l’A61 (entre Carcassonne et Narbonne).

Les équipes de VINCI Autoroutes sont mobilisées pour assurer les meilleures conditions de circulation sur son réseau dans ces secteurs. Elles invitent par ailleurs tous les conducteurs à redoubler de vigilance et à ajuster leur conduite à cet épisode météorologique, qui pourrait rendre les conditions de circulation délicates par endroits.