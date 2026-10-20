Sécurité
2e week-end des vacances de la Toussaint : découvrez nos prévisions trafic
A quelques jours du deuxième week-end des vacances de la Toussaint, les équipes de VINCI Autoroutes et les partenaires présents sur les aires vous accompagnent dans la préparation de vos déplacements afin de circuler en toute sécurité en cette période automnale où les conditions météorologiques peuvent nécessiter une vigilance renforcée. Découvrez nos prévisions trafic.
Vos conditions de circulation et notre dispositif d’information trafic
Pour ce deuxième week-end des vacances de la Toussaint, la circulation devrait être chargée aux abords des grandes agglomérations ainsi que sur les principaux axes du réseau VINCI Autoroutes, notamment sur l'A7 et l'A9, vendredi 23 octobre en fin de journée, samedi en fin de matinée et dimanche en fin de journée.
En région parisienne, aux abords de Saint-Arnoult-en-Yvelines, sur les autoroutes A10 et A11 en direction du centre de la France et de la façade atlantique, le trafic sera soutenu vendredi en fin d'après-midi et jusqu'en début de soirée, ainsi que samedi, dans la matinée.
Comme à chaque week-end de trafic important, VINCI Autoroutes renforce son dispositif d’information trafic – que ce soit sur son site internet ou sur X – afin de permettre à chacun de planifier au mieux son trajet. Les équipes de Radio VINCI Autoroutes multiplieront également les points info trafic sur le 107.7, en lien avec les PC Sécurité et les Centres d’information trafic de Saint-Arnoult-en-Yvelines, Avignon et Cannes.
La vidéo de prévisions trafic de Radio VINCI Autoroutes sera diffusée dès mercredi 21 octobre sur sa chaîne YouTube, sur les bornes info trafic installées sur les principales aires de services du réseau, et sur le site internet VINCI Autoroutes et les comptes X et Facebook VINCI Autoroutes.
Quatre règles d’or à respecter sur la route en période automnale
Alors que l’automne s’installe progressivement en France, les équipes de VINCI Autoroutes souhaitent rappeler les bons réflexes à avoir en cette période de l’année où les jours raccourcissent et où les conditions météorologiques peuvent changer rapidement.
Respecter le corridor de sécurité
Inscrite au Code de la route depuis 2018, cette règle impose aux conducteurs de se déporter sur la gauche à l’approche d’un véhicule stationné sur la voie de droite ou sur la bande d’arrêt d’urgence. Ce faisant, chacun crée une barrière virtuelle qui protège l’ensemble des intervenants sur l’autoroute : agents autoroutiers, dépanneurs, secours, forces de l’ordre…
Bien voir et être vu
Vérifier le bon fonctionnement des équipements indispensables à la conduite automnale comme les essuieglaces, les phares (veilleuses, feux de croisement, feux de route…), la propreté du pare-brise et des rétroviseurs extérieurs. Quant aux deux-roues motorisés, il est conseillé de se doter d’accessoires rétroréfléchissants.
Allonger ses distances de sécurité par temps de pluie
Par temps de pluie, la distance de freinage est multipliée par deux. Pour éviter l’aquaplaning en cas de fortes averses, il ne faut pas freiner brusquement mais lever brièvement le pied de l’accélérateur et adapter sa vitesse. Il est également important d’avoir des pneus en bon état et bien gonflés. Par ailleurs, il est recommandé d’allumer ses feux de croisement, et non les feux de brouillard. Pour plus d’informations sur la conduite en temps de pluie.
Utiliser ses feux de brouillard lorsque la visibilité est réduite
En cas de brouillard, il faut allumer ses feux de brouillard et bien penser à les éteindre quand la visibilité redevient normale. Si la visibilité est réduite à 50 m, la vitesse est limitée à 50 km/h. Il ne faut pas allumer les feux de route, qui ont pour conséquence de créer un « mur blanc » gênant la conduite. Par ailleurs, certaines zones à risque (à proximité des marécages, de plans d'eau ou de rivières, des zones forestières et des vallées...) nécessitent une attention particulière. Pour plus d’informations sur la conduite par temps de brouillard.
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