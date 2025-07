16 départements placés en vigilance rouge canicule ce mardi 1er juillet à partir de 12h

Parmi ces 16 départements figurent le Cher (18), l’Indre-et-Loire (37), le Loir-et-Cher (41), le Loiret (45), les Yvelines (78), la Vienne (86), l’Yonne (89), l’Essonne (91) et les Hauts-de-Seine (92). Cette vigilance exceptionnelle concerne plusieurs autoroutes du réseau VINCI Autoroutes ci-dessous listées. Compte tenu des températures importantes annoncées, VINCI Autoroutes recommande à tous les conducteurs de bien se préparer avant de prendre la route, d’éviter dans la mesure du possible de voyager au plus fort des températures et de s’hydrater le plus régulièrement possible. L’ensemble des aires du réseau propose des points d’eau pour recharger sa gourde lors de son trajet. Par ailleurs, VINCI Autoroutes recommande également d’être extrêmement vigilant au risque d’incendie.

La vigilance rouge canicule publiée par Météo France concernera ce mardi, à partir de 12h 16 départements du Bassin parisien et du centre de la France. Ces départements sont traversés par les autoroutes A10, A11, A19, A28, A71, A85 et le Duplex A86. Le reste des départements traversés par le réseau VINCI Autoroutes restent quant à eux en vigilance orange.

Ces conditions climatiques exceptionnelles nécessitent de bien se préparer avant le voyage et de décaler autant que faire se peut son trajet en dehors des heures les plus chaudes. Pour ceux qui devraient circuler malgré tout, VINCI Autoroutes recommande :

de voyager avec des vêtements amples et légers et d’avoir de l’eau en quantité suffisante selon le nombre de passagers. Des points d’eau sont par ailleurs disponibles sur l’ensemble des aires du réseau VINCI Autoroutes pour faire le plein en cours de route ;

la chaleur ayant des effets sur l’organisme, il est conseillé de faire des pauses régulières pour se détendre et faire une sieste réparatrice à l’ombre ;

d’être très attentif aux passagers les plus vulnérables, en particulier les personnes âgées et les plus jeunes, ainsi qu’aux animaux qui partagent le voyage. Ne jamais les laisser seuls, même quelques minutes, dans le véhicule quand ce dernier est à l’arrêt ;

d’utiliser la climatisation sans excès, afin de ne pas surconsommer du carburant.

Par ailleurs, VINCI Autoroutes appelle chacun à la plus grande vigilance vis-à-vis du risque incendie. Alors qu’un fumeur sur 4 reconnait encore jeter son mégot par la fenêtre de sa voiture, il est plus que nécessaire de se mobiliser pour ne pas déclencher d’incendie. Les jets de mégots depuis les véhicules sont en effet responsables de nombreux départs de feux. Poussés par le vent, ils peuvent atteindre très rapidement le bas-côté de l’autoroute et les herbes sèches. Progressant plus vite qu’un randonneur, il peut parcourir 400 mètres en moins de 5 minutes. Le jet de mégot est donc tout sauf un geste anodin.