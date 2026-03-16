Environnement
Congrès mondial de la route 2026 : VINCI Autoroutes mobilisé pour des routes plus résilientes et décarbonées
Du 10 au 13 mars 2026, Chambéry a accueilli le 17e Congrès mondial de la viabilité hivernale, de la résilience et de la décarbonation de la route. Un rendez-vous international majeur organisé par la PIARC - Association mondiale de la route – auquel a participé VINCI Autoroutes.
VINCI Autoroutes, présent au Congrès mondial de la route 2026 à Chambéry
L’événement a réuni des experts venus de plus de 60 pays pour partager leurs solutions face aux défis climatiques, techniques et environnementaux auxquels sont confrontées les infrastructures routières. Présent tout au long du congrès, le Groupe VINCI a mis en lumière ses innovations permettant de décarboner la mobilité routière, renforcer la résilience des infrastructures et améliorer la viabilité hivernale. Les équipes de VINCI Autoroutes, VINCI Construction, VINCI Highways, Sixense et VINCI Energies se sont relayées au sein de tables rondes et de démonstrations pour illustrer des solutions déjà déployées sur le terrain.
Des interventions ciblées au cœur des enjeux de résilience et de décarbonation
Parmi les temps forts, plusieurs conférences et tables rondes étaient organisées sur les thèmes de la résilience et de la décarbonation :
- Résilience des infrastructures routières : Freyssinet et VINCI Highways ont présenté leurs approches pour anticiper les aléas climatiques.
- Décarbonation des chantiers : VINCI Autoroutes et VINCI Construction ont partagé des retours d’expérience concrets.
- Mobilité décarbonée : Illustration des leviers pour réduire l’empreinte carbone des déplacements.
- Viabilité hivernale : Sixense a exposé sa solution Beyond Asset dédiée à la gestion des infrastructures en conditions hivernales.
- Valorisation énergétique de la route : VINCI Construction a montré comment la route peut devenir productrice d’énergie ou de fraîcheur urbaine.
Découvrez le message de Nicolas Bardou, directeur technique de la maitrise d’ouvrage chez VINCI Autoroutes et président du comité « ponts » de l’Association mondiale de la Route :
Un congrès tourné vers l’excellence routière en toutes saisons
Placée sous la devise « Garantir l’excellence routière en toutes saisons », cette édition 2026 a confirmé la dynamique internationale autour de trois enjeux majeurs : viabilité hivernale, résilience, décarbonation, des thématiques au cœur de la stratégie du Groupe VINCI et de VINCI Autoroutes. En partageant son expertise et ses innovations, VINCI réaffirme son rôle moteur dans la transformation durable des réseaux routiers et autoroutiers.