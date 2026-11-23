Les résultats du Baromètre de l’autosolisme montrent des situations contrastées selon les axes autoroutiers et les métropoles. Parmi les 13 sites suivis depuis l’édition précédente, le covoiturage progresse dans quatre secteurs :

l’A11 à Nantes ;

l’A709 à Montpellier ;

l’A62 à Toulouse ;

l’A10 à Bordeaux.

La pratique reste stable sur cinq autres axes autoroutiers : l’A7 nord à Lyon, l’A83 à Nantes, l’A50 à Toulon, l’A10 à Orléans et l’A11 à Angers.

À Toulouse, les évolutions sont particulièrement contrastées. Le taux d’autosolisme augmente de 2,9 points sur l’A64, tandis qu’il recule fortement sur l’A62, avec une baisse de 7,5 points.

Quatre sites enregistrent à l’inverse une hausse de l’autosolisme : l’A10 en Île-de-France, l’A64 à Toulouse, l’A10 à Tours et l’A8 dans la métropole Aix-Marseille-Provence. Ces écarts territoriaux montrent que le développement du covoiturage pendulaire n’est pas encore homogène.