Environnement
Autosolisme : le covoiturage progresse, mais reste encore minoritaire
La 9e édition du Baromètre de l’autosolisme publié par VINCI Autoroutes confirme une évolution encourageante des déplacements du quotidien. Au printemps 2026, l’autosolisme recule de 0,5 point sur un an. Mais 83,2 % des conducteurs circulent encore seuls le matin aux heures de pointe.
Selon le Baromètre de l’autosolisme publié par VINCI Autoroutes, plus de 8 conducteurs sur 10 circulent encore seuls, le matin, aux heures de pointe
Pour la deuxième édition consécutive, le covoiturage progresse aux abords des grandes métropoles françaises. Le taux d’autosolisme atteint 83,2 % au printemps 2026, contre 83,7 % au printemps 2025 et 84 % à l’automne 2024. Il diminue ainsi de 0,5 point en un an. Cette évolution marque une amélioration progressive des pratiques. Le niveau de covoiturage mesuré au printemps 2026 est même le plus élevé enregistré à cette saison depuis la création de ce baromètre. La tendance doit toutefois être nuancée. Plus de huit conducteurs sur dix effectuent toujours seuls leurs trajets du matin. Après plusieurs éditions marquées par des variations, le recul récent de l’autosolisme demande donc à être confirmé dans la durée.
83,2 %
C'est la proportion de conducteurs qui circulent seuls le matin aux heures de pointe aux abords des 11 métropoles observées. Ce taux est inférieur de 0,5 point à celui du printemps 2025.
Une progression du covoiturage différente selon les territoires
Les résultats du Baromètre de l’autosolisme montrent des situations contrastées selon les axes autoroutiers et les métropoles. Parmi les 13 sites suivis depuis l’édition précédente, le covoiturage progresse dans quatre secteurs :
- l’A11 à Nantes ;
- l’A709 à Montpellier ;
- l’A62 à Toulouse ;
- l’A10 à Bordeaux.
La pratique reste stable sur cinq autres axes autoroutiers : l’A7 nord à Lyon, l’A83 à Nantes, l’A50 à Toulon, l’A10 à Orléans et l’A11 à Angers.
À Toulouse, les évolutions sont particulièrement contrastées. Le taux d’autosolisme augmente de 2,9 points sur l’A64, tandis qu’il recule fortement sur l’A62, avec une baisse de 7,5 points.
Quatre sites enregistrent à l’inverse une hausse de l’autosolisme : l’A10 en Île-de-France, l’A64 à Toulouse, l’A10 à Tours et l’A8 dans la métropole Aix-Marseille-Provence. Ces écarts territoriaux montrent que le développement du covoiturage pendulaire n’est pas encore homogène.
Le covoiturage est moins pratiqué aux heures les plus chargées
Le Baromètre de l’autosolisme met en évidence un paradoxe : le covoiturage reste le moins répandu au moment où il pourrait avoir le plus d’effet sur les conditions de circulation. À 8 h 30, au cœur de l’heure de pointe du matin, sa part n’atteint que 14,3 %. Elle augmente ensuite progressivement pour atteindre 22,9 % à 9 h 45. L’autosolisme est donc particulièrement élevé pendant les plages horaires où le trafic est le plus dense. Encourager davantage d’automobilistes à partager leur véhicule durant ces périodes permettrait de réduire le nombre de voitures en circulation. Cela contribuerait à limiter la congestion aux abords des agglomérations, tout en diminuant les émissions de gaz à effet de serre associées aux trajets du quotidien.
Un taux d’occupation encore éloigné de l’objectif fixé pour 2030
Le taux moyen d’occupation des véhicules reste aujourd’hui limité à 1,2 personne par voiture. La Stratégie nationale bas-carbone fixe un objectif de 1,72 occupant par véhicule à l’horizon 2030. Pour l’atteindre, le nombre de covoitureurs quotidiens devrait être multiplié par quatre. La progression observée depuis l’automne 2024 constitue donc un signal positif, mais l’écart reste important. Accélérer le covoiturage sur les trajets domicile-travail représente l’un des leviers permettant de mieux utiliser les véhicules déjà en circulation et de contribuer à la décarbonation des mobilités.
Un réseau de 163 infrastructures de mobilité partagée
Pour faciliter les mobilités partagées, VINCI Autoroutes développe, avec les collectivités locales, des parkings de covoiturage à proximité des entrées d’autoroute et des grandes agglomérations. Ces équipements proposent des places gratuites et des points de rendez-vous facilement accessibles. Ils permettent aux conducteurs et à leurs passagers de laisser un véhicule dans un espace aménagé avant de poursuivre ensemble leur trajet. Aujourd’hui, ce sont ainsi 69 parkings de covoiturage, disposant d’une capacité de 5 343 places qui sont utilisées au quotidien sur le réseau VINCI Autoroutes. Connectés aux infrastructures de mobilité partagée (parkings de covoiturage, parkings relais et parcs multimodaux) gérées par les collectivités locales à proximité immédiate, ils composent un réseau maillé de 163 infrastructures, proposant plus de 20 000 places de stationnement.
Comment le Baromètre de l’autosolisme est-il réalisé ?
Cette 9e édition repose sur l’analyse de 1,2 million de véhicules, observés du 8 au 26 juin 2026 sur 13 sites situés aux abords de 11 métropoles françaises : Aix-Marseille-Provence, Angers, Bordeaux, l’Île-de-France, Lyon, Montpellier, Nantes, Orléans, Toulon, Toulouse et Tours. L’étude a notamment été menée en partenariat avec Montpellier Méditerranée Métropole et Tours Métropole.
Entre 7h et 9h45, des caméras installées sur des portiques ont capté des images du trafic sur plusieurs sections urbaines et périurbaines du réseau VINCI Autoroutes. Les données ont ensuite été analysées grâce à un logiciel d’intelligence artificielle développé par Cyclope.ai, dans le respect de l’anonymat des conducteurs et des passagers.
VINCI Autoroutes reconduira régulièrement ces mesures afin de suivre l’évolution de l’autosolisme et du covoiturage. L’objectif est de mieux identifier, avec les collectivités territoriales, les solutions capables d’accélérer le développement des mobilités partagées, notamment pendant les heures de pointe.