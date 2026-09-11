Votre avis compte : participez aux concertations publiques des projets ABC

Comment participer aux concertations ?

Du 2 novembre au 15 décembre 2026, vous êtes invités à donner votre avis sur plusieurs projets issus du programme de l’Autoroute Bas Carbone.

Plusieurs moyens simples sont proposés pour vous informer et partager votre avis.

Consulter le dossier de concertation de chaque projet, en ligne, en mairie ou au siège de Tours Métropole Val de Loire.