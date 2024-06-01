Aménagements
Mesures volontaires d’accompagnement de l’aménagement de la Porte de Gesvres à Nantes
Dans le cadre de l’aménagement de la Porte de Gesvres sur le périphérique de Nantes, VINCI Autoroutes a mené des actions spécifiquement dédiées à la mobilité décarbonée.
Favoriser les mobilités douces et partagées
Durant la phase de travaux, un Chaucidou (chaussée pour les circulations douces) a été réalisé sur 3 km à La Chapelle-sur-Erdre pour faciliter les déplacements des cyclistes et développer les nouvelles mobilités.
Une Voie Réservée pour les Transports en Commun (VRTC) a également été mise en œuvre à titre expérimental entre le viaduc de l’Erdre et la sortie La Chapelle-sur-Erdre (n°25), dans le sens Paris vers Nantes, en partenariat avec la Sémitan. Cet aménagement vise à favoriser les transports collectifs sur l’A11 (ligne de bus E5 et ligne Aléop 348 Petit Mars-Nantes), garantir les temps de parcours et assurer la continuité avec la voie réservée existante, réalisée par Nantes Métropole sur l’intégralité du Boulevard Henri-Becquerel.
Tout au long de la phase de travaux d’aménagement de la Porte de Gesvres, les usagers ont été invités à emprunter ces modes de transports alternatifs afin d’éviter l’autosolisme dans la zone de chantier. Cette expérimentation ayant été positive pour le territoire, les services de l’État ont décidé de confier à VINCI Autoroutes les études et la conception définitive de cette VRTC sur la même zone.
Limiter les émissions de CO2
Dans le cadre de la politique Ambition Environnement 2030, déployée par VINCI Autoroutes pour réduire l’empreinte carbone de ses activités, le chantier de l’aménagement de la Porte de Gesvres a fait l’objet de nombreuses mesures pour limiter la consommation de la ressource en eau et les émissions de gaz à effet de serre.
Les 365 mètres de protections acoustiques installées ont été réalisées en béton bois bas-carbone permettant ainsi de réduire de 30% les émissions de CO2 par rapport à un support classique.
Les travaux de chaussées menés dans le cadre du projet d’aménagement de la Porte de Gesvres ont par ailleurs intégré dans leur réalisation un ensemble d’actions pour limiter les émissions de CO2 :
- réduction de la température de la fabrication des enrobés,
- augmentation du taux d’agrégats d’enrobés recyclés jusqu’à 40 %,
- matériaux issus de circuits courts (les granulats utilisés proviennent des carrières au sein du département)
VINCI Autoroutes a contribué également à l’économie circulaire en recyclant notamment les gravats issus des démolitions des anciens ouvrages d’art.