Mesures volontaires d’accompagnement de l’aménagement de la Porte de Gesvres à Nantes​

Les travaux de chaussées menés dans le cadre du projet d’aménagement de la Porte de Gesvres ont par ailleurs intégré dans leur réalisation un ensemble d’actions pour limiter les émissions de CO2 :

réduction de la température de la fabrication des enrobés,

augmentation du taux d’agrégats d’enrobés recyclés jusqu’à 40 %,

matériaux issus de circuits courts (les granulats utilisés proviennent des carrières au sein du département)

VINCI Autoroutes a contribué également à l’économie circulaire en recyclant notamment les gravats issus des démolitions des anciens ouvrages d’art.